Avanza al 90% la limpieza de canales pluviales en Acapulco

El coordinador de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García informó que hay un avance del 90 por ciento en la limpieza de canales pluviales y se han retirado más de 3 mil 500 toneladas de desechos, previo a la temporada de lluvias y huracanes 2020.



’El 15 de mayo inicia formalmente la temporada de lluvias, sin embargo, la presidenta ya nos ha instruido y estamos listos; son 300 personas que están de manera permanente limpiando estos canales, arroyos y cauces, lo vienen haciendo desde hace 2 meses porque tenemos esa misión, de salvaguardar que no haya inundaciones, que no haya desbordamientos y con esto, darle el cuidado a la población en todo Acapulco’, destacó el funcionario municipal.



Manrique García precisó que son en su totalidad 119 canales de afluencia pluvial en el anfiteatro de la ciudad y 34 de la zona poniente, Llano Largo y Diamante, los cuales han sido intervenidos por el Ayuntamiento.



Reiteró que por indicaciones de la presidenta municipal Adela Román, fueron contratadas temporalmente para la limpieza de canales 300 personas, quienes conforman 10 brigadas de 30 trabajadores, y en cada canal participan de 3 a 4 grupos.



Precisó que entre los desechos sólidos que han recogido se encuentran resortes de colchón, electrodomésticos viejos, escombro, maleza y más; sin embargo, subrayó que ha disminuido la cantidad de basura en comparación al año anterior.



Finalmente hizo un llamado a la población a no arrojar desechos a los canales y arroyos pluviales, así como esperar los camiones recolectores de basura; reiteró que el gobierno de Acapulco trabaja permanentemente por el bienestar de la ciudadanía.