Avanza América a semifinales de Concachampions

+Destacada actuación del portero Guillermo Ochoa



+Derrota que pudo ser más abultada



+Elimina al Atlanta United con marcador global de 3-1



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).- El equipo mexicano América avanzó a la semifinal de la Concachampions pese a perder 1-0 (3-1 marcador global) ante el Atlanta United en el duelo de vuelta de cuartos de final. Aunque consiguieron el pase por la ventaja obtenida en el primer encuentro, las Águilas dejaron dudas. De no ser por el arquero Guillermo Ochoa corrieron riesgo de sufrir una derrota más abultada.



Con la seguridad del triunfo en la bolsa y al verse afectado por bajas, el América prefirió no arriesgar, mientras el Atlanta fue aguerrido en el estadio Orlando City y logró anotar al minuto 82 el gol por conducto de Jackson Conway.



Mermado por lesiones e infectados de Covid-19, el América tuvo que recurrir a Roger Martínez para cubrir la ofensiva y a Alonso Escoboza, así como al juvenil Ramón Juárez para completar la línea defensiva.



Las Águilas comenzaron con intensidad el juego y en los primeros minutos Richard Sánchez se filtró por el costado derecho para mandar un pase a Federico Viñas, quien falló en el remate al volar el esférico pese a una mala salida del arquero rival Brad Guzan.



Poco después, Richard Sánchez estuvo cerca del gol con una jugada prefabricada al cobrar un tiro libre que pasó apenas a unos centímetros arriba del travesaño.



El América bajó la guardia y el Atlanta despertó para tomar el control del juego. El juvenil Erik López remató a bocajarro tras una serie de rebotes, pero el guardameta americanista Guillermo Ochoa detuvo el ataque.



La escuadra estadunidense persistió y casi enseguida puso tensión en la meta de las Águilas con un disparo raso de Ezequiel Barco que logró detener Ochoa. Así, el guardameta americanista se convertía en factor para salvar a su equipo.



En la banca del América, Miguel Herrera lanzaba órdenes con molestia ante la desconcentración de sus jugadores que habían permitido los ataques del plantel de Atlanta. Tenían la ventaja en el marcador global, pero sabía que un descuido sería costoso.



Cerca del descanso reaparecieron los americanistas en el ataque cuando Richard Sánchez llegó al área y mandó un pase a Roger Martínez, quien filtró el balón para que Sebastián Córdova rematara, pero de nuevo el esférico fue detenido por el cancerbero.



La tónica continuó en el complemento, con una escuadra del Atlanta que buscaba espacios para generar peligro, mientras a las Águilas aún les costaba trabajo robar el balón.



El conjunto estadunidense tuvo que retirar a Ezequiel Barco, uno de sus jugadores más fuertes, debido a una molestia, por lo que al minuto 68 ingresó el mexicano Érick Torres.



El cambio refrescó la ofensiva del equipo estadunidense y Torres logró acercarse a la meta americanista con un disparo dentro del área que fue detenido por Ochoa.



Miguel Herrera, timonel americanista, también movió sus piezas y mandó a la cancha a Antonio López y a Santiago Nava, modificaciones que sirvieron para levantar por instantes a la ofensiva de su equipo.



En una jugada en conjunto, Federico Viñas superó a la zaga del Atlanta, se respaldó en Sebastián Córdova para mandar un pase a Antonio López, quien remató con potencia, pero erró en la dirección.



De pronto, la insistencia del Atlanta rindió frutos, cuando Emerson Hyndman logró entrar al área americanista y mandó un pase a Jackson Conway, quien remató de cabeza para mecer las redes.



El plantel estadunidense persistió y dio un par de sustos a las Águilas, pero no fue suficiente para conseguir la voltereta. Además, el Atlanta terminó con 10 hombres tras la expulsión de Marcelino Moreno (90).