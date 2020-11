Avanza el Plan Integral de Bacheo de calles y avenidas en Coacalco



La obra pública no se detiene: Darwin Eslava

El Presidente Municipal dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación de Boulevard Bosque Central.



Además de continuar con diversas obras de infraestructura, la Municipalidad de Coacalco de Berriozábal avanza con importantes trabajos de bacheo en calles transitadas de distintas calles y avenidas, realizados con máquinaria especial.



Al iniciar los trabajos de repavimentación del Boulevard Bosque Central, el alcalde Darwin Eslava reiteró que la obra pública en el municipio no se detendrá, ya que es un distintivo de este gobierno para consolidar un mejor Coacalco.



Más allá de las tareas de bacheo generales que se realizan durante todo el año, Ya se taparon cientos de baches y se espera que para fin de año se cubran muchos otros más, alcanzando grandes totales a favor de la ciudadanía.



Puntualizó que esta obra refuerza y se conjuga con los trabajos que se realizan con el Programa Integral de Bacheo, encaminados todos a lograr vialidades seguras en favor de la ciudadanía, acción que hace mucho tiempo no se veía.



El Presidente Municipal destacó que además de beneficiar directamente a más de cinco mil personas e indirectamente a una tercera parte de la población de Coacalco, la repavimentación de esta vialidad da cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030.



’La obra pública debe ser prioridad de cualquier gobierno y en el nuestro es una constante y un eje rector para lograr el bienestar de las y los ciudadanos’, apuntó.



Darwin Eslava destacó la trascendencia de estos trabajos, ya que el Boulevard Bosque Central representa una de las principales vialidades de la localidad, debido a que conecta la vía José López Portillo con la avenida Mexiquense.



Como parte de esta obra se repavimentarán 23 mil 800 metros cuadrados con una carpeta asfáltica de siete centímetros de espesor, se efectuará la construcción de 362 metros lineales de reductores de velocidad y la renivelación de pozos de visita y rejillas.



El munícipe detalló que para evitar congestionamiento vial en la zona la obra primero se realizará en el carril del sentido de avenida Mexiquense hacía la Vía López Portillo y, posteriormente, en el carril del sentido contrario.



En representación de los vecinos beneficiados, Rosa María Valdés, agradeció al Gobierno Municipal por la realización de esta obra que durante varios años fue una demanda social.



’En Bosques del Valle hoy somos testigos de la obra que inicia y que representa una realidad más de su administración, gracias Presidente, juntos seguiremos trabajando’, afirmó Rosa María Valdés.



En esta etapa también se trabajo sobre la calle ’La Garita’, donde acompaño al alcalde, Jessica Vega Álvarez, Secretaria Particular Adjunta de Coacalco y así seguir con las distintas obras dentro de la demarcación.



