Avanza Joe Biden, recula Trump

Aunque con fraude, Joe Biden ganó, aseguró el presidente Donald Trump al aceptar prácticamente su derrota ante el demócrata ante lo cual se suma el reconocimiento de China y del Papa Francisco pero extrañados en la casa Blanca de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haga lo propio, pese a las evidencias del triunfo.

Aunque los resultados oficiales serán dados a conocer el 14 de diciembre, ya la aceptación de Trump de que perdió el proceso electoral del 3 de noviembre, es un avance pues no ha podido mostrar evidencias ante las autoridades de que hubo carrusel y embarazo de urnas, de robo o quema de boletas electorales ’no hay evidencia de manipulación del voto’, señalan los encargados del mismo.

Seguramente Trump realiza sus últimas maniobras con el fin de retener la Casa Blanca y finalmente cederá para salvar la democracia estadunidense –y del mundo- y generar condiciones de estabilidad en momentos en que la humanidad enfrenta la peor pandemia en los últimos 100 años. Falta también que se suman a las felitaciones Putin y Bolsonaro, afines a Trump.

Pese a que el presidente López Obrador ha dado amplias explicaciones a su postura, que es la de Jefe de Estado, nuestra embajadora en Washington, Martha Bárcena, ha intervenido para indicar que ’lo que quiso decir el Presidente’, considerando insuficiente para exposición del mandatario, pero lo peor ha sido que le llame a Biden ’presunto’ presidente electo, lo cual es incorrecto, cuando menos en el lenguaje diplomático pues el calificado se utiliza más en el medio judicial.



México rebasa el millón de casos de covid



Tocó al director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informar que México ha rebasado el millón de casos positivos de covid, y aunque se insiste en que no es comparable nuestra situación con los países del resto del mundo, la cifra es alarmante y más cuando estamos ya casi en las 100 mil defunciones. No hay, en el mundo, cura ni vacuna, pero a las víctimas y sus familias lo que interesa es encontrar ya la forma de volver a la normalidad y terminar con una pesadilla que no tiene para cuando terminar. La ciencia se ha mostrado, hasta hoy, de devolver la tranquilidad a la comunidad mundial…Al entregar su IV informe de Gobierno a 33 integrantes de la LXIV Legislatura de Oaxaca, el gobernador Oaxaca reconoció los acuerdos logrados en beneficio de las y los oaxaqueños durante la pandemia y que ha logrado que el índice de letalidad sea del 7.8 cuando a nivel nacional es de 9, y que la economía crezca al 3% siendo así uno de los seis estados que crece cuando la economía decreció al 18%, e indicó que gracias al paquete financiero que se acordó, se ejecutan 100 obras con la generación de empleos que ello representa que se suman a los 10,000 mdp que el Gobierno Federal canaliza a las carreteras que comunicarán a la costa y al Istmo así como al canal interoceánico. Murat fue recibido por la presidenta de la JUCOPO,Delfina Guzmán Díaz y los coordinadores parlamentarios, y entregó su documento las ocho de la mañana ante el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Villacaña, y en el destaca que Oaxaca es uno de los 10 estados más seguros del país. Hacia el medio día a través de los medios electrónicos el mandatario oaxaqueño dirigió un mensaje a la ciudadanía desde el Centro de Convenciones que fue seguido de manera virtual…Hay diferencias de opinión pero también coordinación con la CFE dijo el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, en relación a su diferendo con el también tabasqueño Manuel Bartlet Díaz, durante la gira del presidente López Obrador que anunció que será un técnico quien se haga cargo de la Comisión del Grijalva que vigilará ríos y presas para evitar al máximo las inundaciones…



