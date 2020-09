Avanza la campaña nacional de vacunación antirrábica canina y felina en Texcoco

• En Texcoco no se han presentado casos de rabia, pero no se debe bajar la guardia y por la salud de nuestras mascotas: Sandra Luz Falcón



En el marco de la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, el Gobierno Municipal de Texcoco hizo extensiva la invitación a la población, para acudir a los módulos instalados en el municipio de Texcoco como parte de su responsabilidad como dueños de mascotas.



En el patio de las instalaciones del gobierno municipal, se ubicó uno de los módulos en donde de las 9:00 a las 15:00 horas los dueños de mascotas pueden llevar a sus perros y gatos para ser vacunados y así prevenir la hidrofobia en perros y gatos.



La campaña que inició el 20 de septiembre finalizará el día 25, fecha en la que los módulos estarán instalados en las colonias de Texcoco, y el ayuntamiento, en donde se pide como requisito principal, que los ciudadanos asistan con cubrebocas.



Por lo que se refiere a las mascotas, se está pidiendo que los perros sean llevados con su corren, y los gastos se lleven en su transportadora, para evitar peleas entre los animales, o que vayan a morder a las enfermeras encargadas de aplicar las vacunas.



La Presidenta Municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, hizo extensiva la invitación a la ciudadanía, a quienes reitero el llamado al distanciamiento social y al cuidado responsable de su mascota.



Agregó que, aunque la rabia o hidrofobia se considera que se le considera con muy baja incidencia en perros y gatos, ’es importante no bajar la guardia y mantener las vacunas de nuestras mascotas al corriente, por su salud y la de nuestras familias’, afirmó Sandra Luz Falcón.



La vacunación antirrábica para perros y gatos, es totalmente gratuita, y solo se deben acudir a los módulos en el horario y lugar establecido cerca de sus domicilios, y así cumplir con la disposición de vacunar a sus mascotas.