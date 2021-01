Avanza lucha contra COVID-19 en el EDOMÉX, 81,492 mexiquenses reciben alta sanitaria

• Exhorta a la población a quedarse en casa, pues la entidad se encuentra en semáforo rojo.



Toluca, Estado de México, .- Con el llamado a no bajar la guardia y reforzar las medidas para prevenir el contagio de COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que a la fecha se registran 81 mil 492 personas que han recibido su alta sanitaria tras vencer esta enfermedad.



La dependencia, que encabeza el Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, precisó que en total suman 130 mil 909 casos confirmados, 158 mil 051 han dado negativo al contagio y 25 mil 801 están catalogados como sospechosos en espera del resultado que se les ha tomado.



De igual manera, informó que 24 mil 936 se mantienen en resguardo domiciliario y vigilancia epidemiológica, 3 mil 066 se encuentran hospitalizados en unidades médicas de la entidad, 3 mil 092 en nosocomios de otros estados del país y se reporta el lamentable fallecimiento de 18 mil 323 personas.



Ante la ampliación a una semana más, para que el Estado de México permanezca en rojo en el semáforo epidemiológico, se solicitó a la población a quedarse en casa, evitar las reuniones y fiestas, evitar visitar o recibir visitas y continuar con la protección a los grupos vulnerables.



Para atender la recomendación del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza de cuidar todos de todos, se enfatiza en la importancia de utilizar cubrebocas cuando se asiste a sitios públicos, el cual debe proteger mentón, nariz y boca, no tocarlo con las manos sucias y usarlo una sola vez si es desechable o lavarlo diariamente si es reutilizable.



Asimismo, respetar la sana distancia, que señala dejar un espacio de metro a metro y medio entre personas y ponderar el lavado constante de manos con agua y jabón, por espacio de 20 segundos, o el uso de gel antibacterial, evitar tocarse la cara, no escupir en la vía pública y al regresar a casa cambiarse de ropa, de ser posible bañarse y sanitizar los zapatos.



Por último, la Secretaría de Salud mexiquense recordó a la ciudadanía que cuenta con la línea 800-900-3200 para recibir orientación en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias y de ser necesario recibir atención oportuna.