Avanza programa de vivienda en el EdoMéx; coordinan acciones con municipios

CUAUTITLÁN IZCALLI, Estado de México.- Para avanzar en el objetivo de construir 71 mil viviendas en el Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) convocó a una jornada de trabajo con presidentes municipales del Valle de Toluca y del Valle de México, donde se expusieron los requisitos para identificar y donar predios adecuados para el programa Vivienda para el Bienestar.



En este espacio, Tania Martínez García, Subsecretaria de Desarrollo Urbano, pidió a los ayuntamientos acercarse a la Sedui para asegurar que los terrenos propuestos cuenten con factibilidades, infraestructura y servicios básicos para garantizar viviendas asequibles y de calidad.



Alejandro Tenorio Esquivel, Director General del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), destacó que el programa permitirá a los municipios reducir el rezago habitacional al tiempo que se construyen comunidades ordenadas y con acceso a oportunidades de desarrollo.



Por su parte, Tania Libertad Argumedo Chávez, Coordinadora Regional de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), aseguró que las viviendas se ubicarán en zonas estratégicas, cercanas a escuelas, centros de trabajo y de servicios. Agregó que se dará prioridad a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, con discapacidad y población indígena.



Con el Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Conavi tiene como meta edificar 36 mil viviendas durante el sexenio, mientras que el Infonavit construirá 35 mil más, con el propósito de garantizar a los mexiquenses un hogar accesible y en entornos urbanos ordenados y planificados.



Con esta coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el Estado de México avanza hacia una política habitacional más justa, con la meta de ofrecer a miles de familias un hogar digno, seguro y en mejores condiciones de vida.