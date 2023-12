Avanzamos mucho pero no es suficiente, debemos seguir trabajando: Xóchitl Flores

En cumplimiento de las disposiciones legales de la Federación y del Estado de México, la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, entregó su Segundo Informe de Gobierno ante los miembros del Honorable Cabildo de Chimalhuacán con el reporte sobre el estado que guarda la administración pública municipal, los trabajos realizados y los avances alcanzados en 2023, así como los pendientes por cumplir en 2024.



En Sesión Solemne de Cabildo en el Palacio Municipal, la Alcaldesa Flores Jiménez expresó a los presentes que su administración llevó a cabo muchas acciones para transformar al municipio y encausarlo a la prosperidad, pero admitió que no es suficiente, por lo que la tarea no ha concluido.



Agradeció a regidores y síndicos su aprobación y el esfuerzo compartido para alcanzar avances en las políticas, programas y proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de la población, así como para hacer de Chimalhuacán un municipio más fuerte, próspero e inclusivo.



Mencionó, en especial, el Programa Anual de Obra Pública con el monto de inversión más alto en su historia y en el cual se incluye el inicio de la construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) con la finalidad de procurar mayor seguridad a residentes y visitantes; el aumento y reforzamiento de los programas sociales ’Alimentación con Igualdad’ y ’Transformando la Educación con Igualdad’, y diversas acciones en pro de la equidad y la eliminación de la violencia de género, como la inauguración del Segundo Centro Naranja en coordinación con autoridades estatales y la creación del Primer Refugio Municipal para Mujeres, sus Hijos e Hijas en situación de Violencia.



’Durante este año aprobamos programas municipales, proyectos de inversión municipal y campañas de incentivos fiscales que priorizaron el desarrollo y la inclusión social. Nuestras inversiones en materia de educación, salud y medio ambiente han comenzado a dar resultados positivos, garantizando que nadie se quede atrás’, reportó la Presidenta Municipal de Chimalhuacán a los presentes en el Salón de Cabildo.



’Gracias a todos ustedes logramos sentar las bases para consolidar una Transformación con Igualdad que ya no tiene marcha atrás. Con su solidaridad, apoyo y cooperación estoy plenamente convencida de que sortearemos cualquier desafío, construyendo así un municipio del que todos nos podamos sentir orgullosos’, enfatizó.



Al tiempo de destacar los grandes resultados de la administración pública municipal, reconoció la persistencia de retos que a la vez consideró oportunidades para emprender más y mejores programas a favor de la niñez, la juventud, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, así como para emprender nuevas políticas públicas que promuevan el crecimiento y desarrollo que tanto se anhela para Chimalhuacán.



’Hemos avanzado, pero la tarea no ha concluido’, dijo e invitó a todas y todos los integrantes del H. Ayuntamiento a mantener el trabajo conjunto con base en los principios de transparencia, legalidad, equidad, austeridad, honestidad e igualdad, así como a hacer historia a fin de que el municipio siga por la senda correcta y sea cada vez más próspero, solidario, responsable e incluyente. ’Muchas gracias y enhorabuena a todos por este año de trabajo, gestión y compromiso’, concluyó.



Como invitado a esta Sesión Solemne de Cabildo, asistió el encargado de despacho de la Región Chimalhuacán de la Dirección General de Gobierno del Estado de México, Epifanio Rodríguez Jiménez.