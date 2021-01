Avanzan pláticas de revisión salarial en el INFONAVIT

EN EL INFONAVIT AVANZAN LAS PLATICAS POR LA REVISION SALARIAL Y SE CONSOLIDAN COMPROMISOS ENTRE LAS PARTES EN MEDIO DEL DIALOGO, EL RESPETO Y LA CORDIALIDAD



+Entro en vigor el salario mínimo para 4.5 millones



+ La Vitamina D puede proteger contra el COVID-19



Armando Téllez Flores (FELIZ AÑO 2021)



CIUDAD DE MEXICO a 3 de Enero del 2021.- Las negociaciones salariales en el INFONAVIT avanzan con armonía y respeto, en espera de que las bases, llegando el momento, den su punto de vista positivo de los resultados, y se conozca si se cancela el emplazamiento, o se llega al estallamiento de la huelga este mismo mes, señaló el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, secretario general de la organización sindical.



El dirigente sindical destacó que de entrada se contrajo el compromiso de cuidar la fuente de trabajo, y dar un mayor esfuerzo para dar mejor servicio a los que acudan al INFONAVIT, como son los derechohabientes, los empresarios, y los propios trabajadores de la institución.



’Paralelamente vamos a dar un plus para que se vea la utilidad de la institución del servicio social. Se apliquen los Programas que la administración y el consejo han implementado para este año los cuales vamos a seguir puntualmente’, dijo.



Tenemos que estar conscientes de los nuevos programas que van a surgir por los cambios que se han registrado en la ley del Infonavit, y de los que se esperan beneficios en general para los derechohabientes, quienes son los verdaderos dueños de la institución.



También algo muy importante es que las partes vamos a sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos y cumplir las metas que el instituto fijara para apoyar la generación de empleos, la fortaleza económica y la tranquilidad social. ’De esta manera, vamos a remar juntos para avanzar más rápido.



Respeto al incremento salarial hemos llegado a acercarnos bajo el principio que el gobierno federal ha marcado, es decir, darle mayor aumento a quienes menos ganan y un menor aumento a los que más perciben. ’Aquí tendremos especial cuidado en que el personal estratégico no rebase por ningún motivo el salario que percibe el Presidente de la República’, dijo.



Este todo el conjunto der acuerdos que hemos tenido en las mesas que se han formado para la revisión salarial a partir de la semana que entra lo vamos a subir a las bases para que ellos determinen con su voto si están de acuerdo con lo obtenido o si están en desacuerdo, pues indudablemente que tendrán que decir si el instituto entrara o no en la huelga.



La misma debe de estallar en el primer minuto del primer mes del año 21. En caso de que se acepten las propuestas el acuerdo se llevara ante las autoridades del Trabajo y de los sectores, con objeto de reconocer que han estado pendientes del resultado de esta revisión.



En caso de que se acepte el incremento salarial este será efectivo a partir del 21 de enero y con esto quedara conjurada la huelga.



Hemos tenido muchos cuidado en algunas prestaciones como ayuda de despensa ayuda para estudios, ayuda para transporte. En la ayuda para despensa queremos apoye un poco más que la de otros dos. Dado que esa ayuda llega a todos los trabajadores y beneficia a los que menos ganan, nuevamente acoto.



A partir de mañana tendremos que fijar algunas fechas para revisar reglamentos internos y un punto esencial es que vamos a instalar una mesa para empezar a alimentar los conceptos que tenemos a las representaciones sobre tele trabajo. Esta mesa es muy importante el tele trabajo es el futuro de las relaciones laborales en el país y en el mundo.



Ya tenemos varios estudios y varias experiencias que considero nos permitirán llegar a buen puerto.



Finalmente se hace una consideración muy especial y un reconocimiento a quienes intervinieron en este evento, incluyendo a los asesores y a los administrativos que nos apoyaron en las minutas de las sesiones que fueron muy respetuosas, con un análisis muy serio, con argumentos sólidos pero reconociendo las posibilidades de la institución sin pretender ser trabajadores privilegiados.



Las pláticas en todas las mesas fueron de tratar de llegar a acuerdos, sin ceder ni a caprichos, ni a imposibles Inclusive en algunas ocasiones tuvimos que posponer pláticas para que pudiéramos analizar con más detenimiento as propuestas y contrapropuestas de ambas partes



Le reconozco al director la actitud y la disposición que el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, del director sectorial de los Trabajadores Mario Macías Robles, y el sectorial empresarial, Carlos Gutiérrez Ruiz, quienes asumieron al estar pendientes del resultado de esta revisión salarial.



A los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados los representantes sindicales también les hacemos un reconocimiento por su apoyo, su confianza y su serenidad, con la esperanza de cumplir fielmente la misión para que fue creada el INFONAVIT.



Al mismo tiempo a las organizaciones fraternas del Congreso del Trabajo, encabezadas por el presidente Carlos Aceves del olmo, que estuvieron pendientes de las negociaciones, y demás organizaciones….



EL AUMENTO DEL SALARIO MIMNIMO SERA PARA 4.6 MILLONES DE TRABAJADORES



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que desde este 1 de enero del 2021 entró en vigor el aumento del 15 por ciento a los salarios mínimos, e indicó que desde que inició la Nueva Política de los Salarios Mínimos (NPSM) el ingreso de todos los trabajadores ha incrementado y se han beneficiado, especialmente, aquellos que menos ganan.



De acuerdo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), se destaca que durante 2018 los trabajadores afiliados al IMSS que menos ganaban vieron disminuidos sus ingresos en 2.52 por ciento en términos reales, aquellos que más ganaban los incrementaron en 0.78 por ciento.



Al contrario, con la NPSM durante 2019 y 2020 ambos grupos han contado con mejores salarios, pero los que menos ganan se han visto más beneficiados con esta política. Tan sólo en 2019 los ingresos reales de los que menos ganan se incrementaron en 9.63 por ciento y en 2020 crecieron en 13.98 por ciento; mientras quienes tienen mayores ingresos incrementaron en 2019 en 2.32 y 2.20 por ciento en este último año.



Destaca que en 2019 el salario mínimo alcanzó por primera vez la línea de bienestar individual mínima, lo que significó que una persona trabajadora podría adquirir una canasta básica para sí misma. Con el incremento otorgado para 2021, el salario mínimo cubrirá 130.71 por ciento de esta canasta básica, lo que significa que un trabajador es capaz de solventar sus gastos básicos y contribuir a los de algún dependiente adicional.



Enmarca que antes de la emergencia sanitaria, los incrementos al salario mínimo habían contribuido a que aproximadamente 4.8 millones de mexicanos dejaran la pobreza laboral.



’Entró en vigor el aumento a los salarios mínimos generales de15 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y el Resto del País para 2021 que el Consejo de Representantes de la Conasami decidió por mayoría de votos en días pasados’, divulgó la STPS.



Este ajuste beneficiará a nivel nacional a 4 millones 552 mil 626 trabajadores, que representan el 22.85 por ciento del total de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tan solo en la ZLFN serán 505 mil 726 y en el resto del país a 4 millones 46 mil 900 trabajadores.



La Conasami resaltó que por primera vez se incluyeron dos nuevas profesiones, sectores históricamente olvidados, trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas quienes tendrán un salario de 213.39 pesos en la ZLFN y de 160.19 para trabajadores agrícolas y 154.03 trabajadoras del hogar en el resto del país…..



LA VITAMINA D ACTUA COMO PROTECTOR DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y PROBABLEMENTE CONTRA COVID



Contar con niveles adecuados de vitamina D ha demostrado ser de importancia para que el organismo brinde adecuada respuesta inmunológica contra enfermedades respiratorias, incluida la influenza, por lo que a nivel mundial y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se llevan a cabo investigaciones para conocer el papel de este nutriente y su relación como factor de protección ante el COVID-19.



La doctora Mardia López Alarcón, jefa de la Unidad de Investigación Médica en Nutrición del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, destacó que hay estudios publicados en la literatura internacional que han mostrado una relación entre la deficiencia de la vitamina D y un riesgo elevado de adquirir esta enfermedad.



’También aumenta el riesgo de que si se enferman, les dé la forma más grave de la enfermedad, por ejemplo mayor probabilidad de estar inconscientes y de tener elevadas algunas sustancias que hablan de la gravedad del padecimiento’, afirmó la investigadora del IMSS, que presentó una ponencia sobre este tema durante el XXIX Foro Nacional de Investigación en Salud del Seguro Social.



En este sentido, destacó que aún no existe un estudio con resultados concluyentes respecto a que la suplementación con vitamina D module la respuesta ante el virus SARS-CoV-2 y no se adquiera la forma grave de la enfermedad, por lo que Unidad de Investigación Médica en Nutrición del IMSS lleva a cabo un ensayo clínico controlado.



Explicó que se está en la última fase del reclutamiento de personal que atiende a pacientes con COVID-19 (médicos, enfermería, choferes de ambulancia, químicos, personal de limpieza) en dos hospitales del Seguro Social del Centro Médico Nacional Siglo XXI y uno del sector salud.



Agregó que al momento son 250 trabajadores, a la mitad se le suministraron cuatro mil unidades diarias de vitamina D y al resto un placebo durante un mes, ’a fin de conocer si un grupo se infectó más, si a quienes enfermaron fue de forma grave, si fueron hospitalizados, y cuántos días duraron en el hospital, o si no hubo diferencia’.



La doctora López Alarcón detalló que 70 por ciento de la población mexicana tiene deficiencia de este nutriente, según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición 2016 y que es posible que el confinamiento por la emergencia sanitaria haya incrementado este porcentaje, debido a que la principal fuente para obtener la vitamina D son los rayos ultravioleta que emite la luz solar.



Por ello, recomendó tomar un momento entre las 11:00 y 16:00 horas a fin de tomar ’baños de sol’ durante 15 o 20 minutos para estimular la síntesis de la vitamina.



’Para que nos dé la luz del sol no tenemos que ir necesariamente a la playa, ni irnos a pasear a un parque, puede ser desde la ventana del domicilio o salir a la puerta o patio es suficiente’ subrayó y dijo que en caso de salir, se debe hacer con medidas de higiene como conservar sana distancia, utilizar cubrebocas y lavado de manos.



Agregó que también se puede adquirir la vitamina D en alimentos ricos en grasa, por ejemplo pescado, carne no magra, leche, huevo y cereales fortificados, y en menor medida por ser más difícil su disponibilidad, en alimentos de origen vegetal como aguacate y leguminosas; en el caso de los suplementos, estos deben ser indicados por un médico.



La investigadora del IMSS dijo que en particular las personas con obesidad requieren de una mayor cantidad de vitamina D, ya que ésta se deposita en el tejido adiposo en exceso, lo que impide que circule de manera adecuada en el organismo hacia las células que la requieren, por lo que es conveniente perder peso, así como procurar la producción constante del nutriente a través de la exposición a los rayos del sol y de los alimentos descritos…..



