Avanzan trabajos en escuelas de Neza: 14 ya sin daños y 22 en atención con afectaciones menores

TOLUCA, Estado de México.– En seguimiento a las acciones instruidas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México mantiene atención en escuelas de Nezahualcóyotl afectadas por las recientes lluvias, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).



De los 36 planteles con reporte de daños, 14 ya fueron atendidos y no presentan afectaciones, mientras que en 22 continúan trabajos leves de limpieza, reacondicionamiento e inventario de materiales escolares, en beneficio de 8 mil 231 estudiantes.



El plan contempla jornadas de limpieza, entrega de kits con insumos de aseo, reposición de mobiliario escolar y el levantamiento de censos para útiles escolares en caso de pérdidas. También se gestionan recursos del programa La Escuela es Nuestra para acciones de rehabilitación, pintura e impermeabilización.



Más de 150 servidoras y servidores públicos han participado en estas labores junto con madres y padres de familia, garantizando condiciones seguras para la comunidad escolar. Mientras concluyen los trabajos, las clases se mantienen en modalidad a distancia en los planteles en intervención.



El Secretario Miguel Ángel Hernández Espejel subrayó que la SECTI trabaja en coordinación con autoridades municipales y con la participación de las familias, con el propósito de normalizar lo más pronto posible las actividades presenciales.



De igual manera, en apoyo a las familias afectadas, el Gobierno municipal, encabezado por Adolfo Cerqueda Rebollo, instaló módulos para la entrega de calzado escolar a niñas y niños, y para la reposición de documentos como actas de nacimiento y constancias de identidad y domicilio.



Con El Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la seguridad, la educación y el bienestar de la comunidad estudiantil.