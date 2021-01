Ave María aspira ser diputada federal por el 02

Hoy alrededor de las 4 de la tarde, la aspirante de Morena a diputada por el 02 Distrito Electoral Federal, Ave María Flores Hernández, con un carpeta bajo en hombro escritos todas los problemas y necesidades de los taxqueños, así como la mujer maravilla, se presentó ante los medios de comunicación local y algunos grupos de la sociedad civil para comunicarles su inquietud y para ’hacerles el milagro’ de resolver las penurias que les aquejan por el Covid-19.

De inicio, en esta conferencia de prensa realizada en un restaurante del centro de la ciudad platera, la suspirante dijo a la prensa que tiene un mega proyecto para Taxco; ’nos interesa mucho que Taxco siga siendo pueblo mágico’.

Pero además, dijo que dentro de su proyecto para Taxco tiene el apoyo ’desde arriba’ de gestión de créditos para prestadores de servicios del sector turismo para que los visitantes continúen viniendo a Taxco.

’Otro de un sinfín de proyectos que trae bajo la manga, son apoyos para los plateros y para los expendios de joyería de plata. Dijo que la gente de Taxco está cambiando sus actividades primordiales por otras alternativas de éxito, sin embargo ’en todo se necesita el dinero para aliviar un poco el dolor humano ’palabras menos, palabras más’.

Luego entonces, agrego que estos programas sociales puedan llegar a su destino y que las mujeres madres solteras puedan tener ese benéfico económico que les pueda ayudar a sustento de su familia, sobre todo en tiempos obscuros de pandemia.

Dirigiéndose a los periodistas y chayoteros presentes, les dijo que cuenten con una amiga que está comprometida con el progreso de las familias valientes de Guerrero ’como ustedes amigos periodistas tienen que sacar adelante a su familia, mi compromiso esta también con ustedes por que los entiendo’. También se comprometió de ser diputada federal y apoyar a los mineros a que se termine su huelga.

Indicó también que ’tiene el compromiso con la cultura y con los niños, los jóvenes, los informadores y sobre todo con las mujeres de Taxco’. También expresó que además del trabajo Legislativo que va a estar realizando ’si Dios me da la oportunidad y ustedes me apoyan’, voy a seguir gestionando como hasta el día de hoy dentro del Movimiento Nacional por la Esperanza como lo que he gestionado para Iguala ’porque no soy una persona improvisada’.

Finalmente se dijo obradorista y que continuará apoyado a Andrés Manuel López Obrador y a la 4-Transformación para que siga su proceso y dar buenas cuentas a los guerrerenses…[email protected]