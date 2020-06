AVIFAVIR, EL MEDICAMENTO APROBADO EN RUSIA CONTRA COVID-19

Rusia anunció que ha generado con éxito el primer fármaco para el tratamiento del Covid-19, al que llamaron Avifavir. Fue creado a partir del genérico Favipiravir, un antiviral japonés utilizado para tratar casos severos de gripe, ayudando a disminuir la carga viral hasta niveles no infecciosos.



Durante la primera etapa de los ensayos clínicos el Avifavir tuvo una alta efectividad, pues el 65% de los 40 pacientes que lo tomaron en un lapso de cuatro días, dieron negativo a Covid-19. Para el décimo día de tratamiento, el número de pacientes que dieron negativo aumentó a 90%.



Dicho medicamento, desarrollado por el Fondo de Inversión Directa de Rusia y el grupo farmacéutico ChemRar, ya se distribuye de manera gratuita en los hospitales a más de 60 mil pacientes rusos.



Kiril Dmítriev, presidente del Fondo de Inversión Directa de Rusia aseguró que los resultados obtenidos pueden hacer del Avifavir uno de los medicamentos más prometedores del mundo.



Pese a los resultados tan optimistas, China ha sido el único país en el mundo que lo ha utilizado. Hasta el momento el Avifavir no se comercializa en Europa ni en Estados Unidos; excepto en Italia, que ya autorizó su uso.



Si bien, de acuerdo con Kiril Dmítriev, han recibido solicitudes de varios países para obtener el fármaco, no hay información si México está dentro de esa lista.