Avión Presidencial, las trampas de La Lotería

A sólo 10 días del sorteo magno de la Lotería Nacional, para la prometida rifa ’del avión presidencial’, no logran colocar entre la población la mayoría de los ’cachitos’, una farsa donde ni se ganan el avión y es un milagro ganar uno de los 20 premios.

En este sorteo solo dan 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Son 6 millones de cachitos de 500 pesos cada uno, lo que hace (si se vendieran todos), un bote de 3 mil millones de pesos para Lotenal, que dirige Ernesto Prieto. De ellos 2 mil millones se irían a los ganadores de la rifa, 400 millones a la Fuerza Aérea Mexicana y el resto para operación de la Lotería.

Pero aquí está la trampa: Aunque por cada peso jugado, se ganan 20,000; en sorteos comunes, por cada peso se ganan 10,833 pesos, las posibilidades de ganar uno de esos premios representa según cálculos actuariales, representa un milagro; 200 milagros. Por numero en un premio mayor cotidiano, existe una posibilidad de ganarlo contra 60 mil de no ganarla. En el caso del avión presidencial, es uno contra 6 millones, ya que cada boleto es unitario y no es en series (donde, entre 20 y 100 personas pueden lograr un beneficio con un solo número).

Es más fácil, desde el punto de vista estadístico, ganarse la Lotería en cualquier sorteo Mayor, que se ofrece a la semana.

Además del abuso de los políticos de Morena, que en su afán de acuerpar a su libre, el Presidente, y demostrar ’jale’ en estos momentos preelectorales, compran boletos con cargo al presupuesto. Corrupción, pues.

Mientras, la poderosa aeronave se hace obsoleta y pierde valor, sin usarlo. Mejor que lo alquilen a Aeroméxico, Interjet, Viva Aerobús o Volaris. Así se evita que se deteriore y se gana cuando mucho más para pagar su costoso mantenimiento. Y, por favor, ya quítenle los logos de la Presidencia y la Fuerza Aérea Mexicana.

De los más de 33 mil pacientes que ha atendido el ISSSTE por la pandemia, 27 mil se han recuperado y de ellos, dos mil 780 no son derechohabientes. Según datos del director de ese instituto, Antonio Ramírez Pineda, de los 112 hospitales de segundo y tercer nivel, más los que por ahora maneja la Secretaría de la Defensa Nacional en Cuernavaca, Morelos y Tepic, Nayarit, que también pertenecen al instituto, todos atienden a pacientes con COVID-19.



AB Estudio de Comunicación, con el liderazgo de Manuel Alonso Coratella, presentó el libro ’Empleados comprometidos, empresas eficaces’, en un webinar convocado por la Asociación Mexicana de Comunicadores, AMCO, en el cual se exponen las últimas tendencias y retos en Comunicación Interna en un nuevo mundo empresarial, cada día más internacional y digitalizado. Benito Berceruelo, director de la publicación, Gamal Durán, de Santander México, y Jorge Valencia, presidente de AMCO, coincidieron en que la comunicación interna es herramienta imprescindible para lograr el compromiso de los empleados, que hacen posible el negocio y activan la reputación de la Compañía. Así se logran empleados comprometidos con las empresas, en conclusión.

