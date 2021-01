AY, DOLOR, YA ME VOLVISTE A DAR

En estos tiempos de pandemia y de contagios crecientes por Covid 19, que superan las expectativas más desalentadoras, es preocupante y triste ver las imágenes en los periódicos de miles de personas teniendo que transportarse como pueden porque su principal medio de movilidad está suspendido y no se sabe cuándo volverá a reanudar el servicio.



He visto fotos en estos días de la desesperación de muchos usuarios, sobre todo en las mañanas, que tienen la obligación de llegar a sus lugares de trabajo y transportarse como pueden, algunos hasta en patrullas de la Ciudad de México, porque no han sido suficiente los autobuses que dispuso el gobierno capitalino.



El sábado 9 de enero nos despertamos con la noticia del incendio en un transformador eléctrico de uno de los edificios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, precisamente donde se encuentra el Puesto Central de Control (PCC) número 1 en la calle de Delicias, en el centro de la capital. Desafortunadamente el siniestro provocó el fallecimiento de una joven mujer policía y otros 30 empleados más hospitalizados, principalmente por inhalación de humo.



El PCC 1 es algo así como uno de los cerebros del Metro y fue dañado, lo que provocó que se suspendiera el servicio en todas las estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La uno va de Observatorio a Pantitlán, la 2 de Taxqueña a Cuatro Caminos, la 3 de Indios Verdes a Universidad, la 4 de Santa Anita a Martín Carrera, la 5 de Politécnico a Pantitlán y la 6 de El Rosario a Martín Carrera.



Las estaciones de esas líneas transportan por día más o menos al 50 por ciento de los usuarios del Metro, algo así como tres millones a tres millones y medio de personas y miren que ha bajado el número porque no hay estudiantes de ningún nivel que circule como en tiempos normales ya que están tomando clases a distancia desde sus casas desde marzo pasado debido a la pandemia.



Por fortuna, el pasado martes 12 de enero se reanudó el servicio en las estaciones de las líneas 4, 5 y 6 con los consabidos retrasos e incidentes para abordar, pero eso alivio los recorridos y el sufrimiento que habían padecido miles de personas los dos días anteriores.



Sobre las líneas 1, 2 y 3, sus instalaciones son las más antiguas y la reparación será muy compleja. Las autoridades anunciaron con optimismo que a finales de enero se reiniciará el servicio de manera escalonada, primero la Línea 1, luego la 2 y después la 3, aunque reiniciarán con diez trenes, supongo que en calidad de prueba.



El Metro va a cumplir 52 años y muchas de sus instalaciones ya están viejas y deterioradas; requieren de un mantenimiento profundo, permanente y en muchas zonas, de cambio total de instalaciones porque algunas están obsoletas. Trabajadores y periodistas acusan que, como consecuencia de la austeridad, se le ha negado presupuesto al SCT y por eso colapsó; el gobierno lo desmiente.



En marzo del año pasado inició la pandemia y durante todos estos meses hemos visto a miles de personas contagiadas y a familiares, amigos y conocidos que fallecen. Muy triste recibir 2021 con esta otra noticia que afecta a millones de personas. Un dolor tras otro.