Ayuda Ismael Aparicio a acapulqueños; sin cargo público responde a más de 500 familias durante la pandemia

Ismael Aparicio Hernández, bautizado por la sociedad civil como ’El Chico de las Acciones’, sin ostentar cargo publico ni de elección popular, ha apoyado a las familias en distintas colonias de Acapulco, las cuales durante la pandemia del coronavirus perdieron sus empleos y carecieron de algún ingreso económico para subsistir.



Aparicio Hernández día con día con recurso propio y con gestiones entre amigos, ha beneficiado a más de 500 familias con despensas, la implementación de un comedor comunitario, medicamentos, entre otras ayudas. ’El Chico de las Acciones no se escondió en la pandemia y apesar de la situación económica fue difícil no sólo en el puerto de Acapulco si no a nivel nacional e internacional, nos tendió su mano y por ello lo respaldamos como político y como ser humano’, señalaron vecinos.



Por su parte, el joven dirigente de izquierda manifestó que ’es más el compromiso de servir al que menos tiene que rendirse ante la adversidad y saber que puedo hacer algo y no quedarme de brazos cruzados, ya que el no hacerlo sería contradecir mis ideales humanistas y partidarios’, finalizó.