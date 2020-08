Ayuda Yaír García a los más vulnerables; afianza su liderazgo

Al afianzarse como uno de los liderazgos más notables de Morena en las distintas colonias de Acapulco, Yaír García Delgado entregó tinacos para ayudar a las personas más vulnerables, los cuales padecen la falta de agua en el puerto.



En evento desarrollado en el Distrito 04 Federal García Delgado fue enfático en comentar que aunque la necesidad es mucha, poco a poco se mitigan las distintas problemáticas como la falta de empleo, la carencia de agua potable y lo más lamentable, la inseguridad.



’Nosotros no aparecemos sólo en campaña como algunos lo hacen. Siempre desde nuestra trinchera ayudamos a los más desprotegidos, debido a que por diversas situaciones sobreviven en la pobreza extrema y muchas veces sin el apoyo de gobiernos ni mucho menos de su familia’, acotó.



Por su parte, la diputada del Distrito 03 local, Yoloczin Domínguez Serna reconoció la labor de gestión del Ciudadano de Tiempo Completo, ’yo siempre he dicho ayuda el que quiere no el que tiene y creo que Yaír es de los pocos personajes políticos de Morena que construye un mejor Acapulco y trabaja para lograrlo’, manifestó.



Ambos políticos fueron recibidos con pancartas y con mensajes de agradecimiento, como el de la señora Marisol Pineda, ’de verdad que no tengo palabras para decir cuan feliz estoy. Yo quería mi tinaco porque cuando llega a caer el agua no alcanzo a llenar mis botes y ahora ya podré almacenar una buena cantidad del vital líquido’, expresó.



Cabe resaltar, que dichas actividades de Yaír García se reforzarán para seguir construyendo ciudadanía en el Distrito 04 federal, el cual mencionó, ha sido de los más golpeados por la pandemia del coronavirus y el menos visitado por los representantes populares y funcionarios públicos.



El dirigente estuvo acompañado de su equipo de trabajo, en su mayoría jóvenes, los cuales recorren las distintas colonias del puerto y se esfuerzan por mejorar su entorno y transformar el puerto.