’Ayudamos y damos la cara por los guerrerenses’, dice Evodio en Acapulco

Al informar que las Caravanas Evoluciona han recorrido las siete regiones de Guerrero en apoyo de los más pobres durante la contingencia del coronavirus, el dirigente del Frente Amplio Democrático de Guerrero (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, comentó que pese a los señalamientos siempre ha salido avante y que ’nadar contra corriente’ ha sido el motor de su carrera política.



En Ciudad Renacimiento, junto a la diputada perredista Perla Edith Martínez Ríos, donde decenas de personas se dieron cita para recibir paquetes alimentarios a bajo costo, consultas médicas, medicinas gratuitas, agua en pipas, entre otros apoyos, Velázquez Aguirre fue enfático en decir que ’de mí pueden comentar muchas cosas, pero lo que nunca podrán afirmar es que me quedo quieto mientras mi gente sufre los estragos por el COVID-19’, dijo.



Criticó que la Federación sea pasiva ante la necesidad económica de los guerrerenses, ya que mientras se cuentan más de 60 mil decesos por la pandemia, miles de empleos perdidos y negocios quebrados, aún muchas personas siguen en espera de ayuda.



’No es posible que digan que la contingencia benefició a los mexicanos, cuando las cifras no mienten. Tenemos más muertos que cualquier guerra en Irak o Afganistán, además de que el supuesto juicio a los ex presidentes es una cortina de humo para que a la gente se le olvide que no tiene qué comer’, acotó.



En el evento, también estuvo el regidor de Acapulco, Víctor Aguirre Alcaide; la edil Yereli Astudillo Ibarrondo; la lideresa Sheila Soto; el coordinador de Comunicación Social, Christian Zamora; el doctor Éger Gerardo Gálvez Pineda, entre otros dirigentes e invitados especiales.