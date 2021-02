❞Ayudando a quienes más lo necesitan❞ : Alejandro Enciso Arellano



Entrevista exclusiva para Líderes Políticos con el Lic Alejandro Enciso Arellano, Secretario Particular de la oficina del Gobernador Omar Fayad Meneses; nos comparte como ha logrado brindar ayuda a quienes así se lo han solicitado, sabedor de que no hay mejor recompensa que la de extender una mano amiga a quien tiene alguna necesidad.



Trabajador incansable, que brinda lo mejor de sí a todo aquel que lo requiera.



¿Quién es Alejandro Enciso Arellano❓



Soy un hidalguense orgulloso de mi estado y de nuestra gente. Como toda persona joven soy un idealista pero he aprendido a tener también los pies en la tierra. Aspiro a hacer de México un país con más oportunidades para todos en donde no importe de donde vengas sino a donde quieres llegar.



¿Cuáles son los valores que lo definen y porqué se identifica con ellos❓



Como siempre lo he dicho, mis padres han sido mis maestros y guías, de ellos aprendí los valores que me han acompañado en toda mi vida personal y profesional: Trabajo, honestidad, respeto y compromiso con los demás.



¿Cuál es el trabajo que realiza como secretario particular del gobernador Omar Fayad❓



Como Secretario Particular me corresponde atender todos los asuntos que llegan a la Oficina del Gobernador, dar seguimiento a sus acuerdos y coordinar los esfuerzos de mis compañeros de gabinete. También me toca coordinar su agenda y sobre todo estar pendiente de que las peticiones ciudadanas sean atendidas en tiempo y forma. La instrucción que hemos recibido del Gobernador Fayad ha sido muy clara: ❞Tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo para hacer que los Hidalguenses vivan mejor❞

¿Cómo ha sido la atención, gestión y resolución de los asuntos turnados a su despacho❓



La atención ciudadana es uno de los temas más sensibles de mi oficina ya que nos exige de mucha eficiencia y creatividad, todos los días tenemos que resolver nuevos problemas y situaciones urgentes.



Por ejemplo, recuerdo mucho la inmediata reacción que nos demandó la inundación en la colonia los Tuzos en 2018, en donde con toda la urgencia fuimos con el Gobernador a atender personalmente a las familias afectadas. En mi caso en particular me tocó organizar los apoyos que fueron necesarios.



También me ha tocado coordinar con la Secretaría de Salud muchos traslados aéreos, principalmente de mujeres en trabajo de parto con complicaciones. Saber que nuestra intervención salvó a una mamá y a su bebé, no tiene precio. Creo firmemente, como mexicano y como hidalguenses, que las crisis siempre nos han ayudado a sacar lo mejor de nosotros como sociedad.

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo y cuál es su motivación diaria para seguir brindando lo mejor de usted❓



No hay satisfacción más grande que ayudar a quienes más lo necesitan. Esa es la esencia de ser servidor público. El nombre mismo lo dice, hay que servir.



Sabemos del trabajo arduo que realiza el gobernador Omar Fayad pero para usted, ¿Cuáles son los logros más importantes realizados a través de su gestión❓



Desde el primer día el Gobernador Omar Fayad se propuso como meta, transformar a Hidalgo y ya lo ha hecho: Hoy recibimos más de 62 mil millones de pesos en inversiones, hemos generado miles de empleos, Hidalgo es uno de los estados más seguros del país y es también uno de los estados que mejor respuesta ha tenido ante la pandemia del Covid-19. Por ejemplo, aquí tuvimos funcionando el Hospital Inflable incluso antes de que se presentara el primer caso en Hidalgo.



¿Qué faltaría para lograr sentirse pleno con su trabajo realizado❓



Me siento pleno cada vez que ayudo a un hidalguense a resolver un problema que lo aqueja. Son los pequeños logros los que nos brindan las más grandes satisfacciones.



Usted un joven con un futuro promisorio que se encuentra en las filas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué considera que falta para que la juventud se empodere y participe más en la política❓



He escuchado decir que a los jóvenes no nos interesa la política, no es así. Lo que hace falta son liderazgos nuevos, que conecten con los ideales, visión e inquietudes de los jóvenes. Hay grandes ejemplos de líderes alrededor del mundo que lo han logrado, mostrándose tal y como son; logrando con ello una enorme conexión con los ciudadanos, especialmente con los más jóvenes. Nuestro Gobernador, Omar Fayad, es un gran ejemplo en México, y a nivel internacional Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá.