Ayudante de AMLO relevo de Ana Guevara en Conade

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Con una oscura cauda de corrupción y como se atisbaba desde que asumió el cargo, en diciembre de 2018, la exreina mundial de la velocidad, Ana Guevara Espinoza, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dejará su cargo para buscar la gubernatura de Sonora, informó Ramón Flores dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT).



La sustituirá Octavio Almada Palafox, casi 1.90 de estatura, miembro del equipo de ayudantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el portal CDMX Magacin. Incluso, hay quienes sugieren que es una forma «tersa» de sacarla del gabinete de la llamada Cuarta Transformación.



En un video que circula en redes sociales, Flores explicó que la medallista olímpica participará en el proceso de elección interna para ser la abanderada del PT, que iría en coalición en la entidad. El otro aspirante es Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. Él irá por Morena, partido fundado por López Obrador.



’Ella va a participar, ella sigue aspirando a Gobernar Sonora. Mediante la coalición por medio del Partido del Trabajo, vamos a esperar el mecanismo que se va a utilizar para poder designar un candidato y nuestra propuesta como Partido del Trabajo es firme y es Ana Gabriela Guevara y tiene el respaldo no solo del partido estatal, sino de todo nuestro partido’, explicó Flores.



Desde su etapa como senadora por el PT –2012-2018–, Ana Guevara sostiene una estrecha amistad con la priista Claudia Pavlovich, actual gobernadora de Sonora, y Manlio Fabio Beltrones, uno de los personajes más importantes del Partido Revolucionario Institucional, así como con el poderoso empresario minero, Germán Larrea, de Grupo México. Esa entidad es el principal centro minero del país.



La intención de Ana Guevara, agregó el dirigente estatal del PT, ’es de participar en todo el proceso y ella ha sido muy respetuosa, no solo por su investidura como funcionaria del Gobierno Federal y su bandera para representar como comisionada al Partido del Trabajo.’



Y curiosamente, en un afán electorero, según analistas políticos, la semana pasada, López Obrador, hizo el anuncio oficial de dos escuelas de beisbol en Hermosillo. La compra de dos estadios fue con una inversión de poco más de mil millones de pesos en plena pandemia.



Y se tomó en medios locales como un espaldarazo presidencial no hablado a la exvelocista.



Sin embargo, en poco más de 21 meses en el cargo, ha sido polémica la gestión de la medallista olímpica en Atenas 2004. Tiene abiertas cuatro carpetas de investigación desde la Secretaría de la Función Pública por presunta corrupción y una querella judicial por extorsión contra empresarios veracruzanos, que prestaban servicio de comedores a la Conade, en sus instalaciones de Santa Teresa, alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.



El Caballo Negro



Versiones periodísticas consideran caballo negro a Almada Palafox, nacido en Huatabampo, Sonora. Es larga su historia a lado de López Obrador. Y quienes le conocen saben que solía acompañar, y en ocasiones movilizar, al entonces aspirante a la presidencia de la República, en sus visitas a Sonora.



De allí la confianza que le tuvo al llamarlo a su lado luego del triunfo electoral en 2018. Hasta hoy lidera el equipo de ayudantía, seguridad y asistencia. Además de supervisión de giras, eventos, gestoría y apoyos.



Incluso hay quienes consideran que Almada Palafox ha sabido introducirse ’como la humedad’ en Palacio Nacional, desde que López Obrador llegó a la silla presidencial, y apoderarse de un espacio que le fue encargado.



Ha demostrado a propios y extraños su capacidad operativa y estratégica, con desempeño ejemplar. Fue él quien planeó y organizó las estructuras que le dieron el triunfo contundente a AMLO en Sonora.



Para quienes lo conocen, Octavio se mueve bien en la logística y en la eficaz toma de decisiones –sólo él escucha, come y acompaña al Presidente de cerca–.



Sus opiniones publicadas en distintos medios de cobertura nacional, son referenciadas por AMLO, incluso en su cuenta personal de Twitter, por eso y lo que significa, opinaban analistas políticos hace algún tiempo, no lo borren del mapa electoral, con una aspiración que vale igual que todas las demás.



Sin embargo, llegará al frente del deporte nacional.



Aunque, todo indica, nada sepa de él.