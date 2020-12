’Ayúdenos a respetar protocolos sanitarios contra el COVID-19’, reitera el gobernador Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores, aseveró que, a dos días de concluir este 2020, estará pendiente con todas las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno, así como de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, para que se respeten las disposiciones, por lo que no se va a detener para clausurar los lugares que no estén cumpliendo y respetando las medidas, los protocolos y los aforos establecidos en la ruta de cuidar la salud hasta donde más sea posible en esta etapa vacacional en Acapulco y Guerrero.



"Hemos estado pendientes de los aforos y muy pendientes de que se respeten las disposiciones entre ayer y hoy se clausuramos dos lugares muy conocidos y no nos vamos a detener para clausurar a quien no esté respetando las circunstancias y los aforos que tenemos nosotros establecidos en la ruta de cuidarla salud hasta donde más no sea posible", puntualizó Astudillo Flores.



Durante la transmisión número 266 desde Cabo Diamante en el restaurante "Península", desde donde mostró la belleza natural del mar de Acapulco y Puerto Marqués, Astudillo Flores, puntualizó que no hay una afluencia turística como en años anteriores, por lo que la ocupación hotelera se mantiene baja derivado de la pandemia Covid-19, por lo que llamó a cuidarse y cuidar al turismo y el turismo cuidar a los trabajadores turísticos.



"Yo sigo haciendo un llamado para que se cuiden, nos ayuden a cuidar al turismo y el turismo nos ayude a cuidar también a la gente local, a un mesero a todos los que trabajan en esta actividad turística. Estos días es muy importante también que le reiteramos que las playas se van a cerrar a partir de las 7 de la noche, hay todo un operativo con la Defensa Nacional, con la Marina, la Guardia Nacional, Policía del Estado y la Policía Municipal con la policía turística no solamente en Acapulco sino también en Zihuatanejo", afirmó Astudillo Flores.



El secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, señaló que la ocupación hotelera no ha rebasado el 40 por ciento promedio y ningún hotel ha rebasado el 70 por ciento de aforo permitido en Guerrero, por lo que se le ha dado un seguimiento puntual al comportamiento turístico en Guerrero.



"La verdad es que la ocupación no ha rebasado el 40 por ciento promedio, es un dato muy importante y pero decir también ningún hotel ningún Hotel a rebasado el 70 por ciento que está permitido y que está publicado en el diario oficial", indicó Rodríguez Escalona y recalcó que la ocupación hotelera de este 29 de diciembre es de 36.8 por ciento promedio en el estado, mientras que el año pasado era del 90.3 por ciento.



Rodríguez Escalona, a nombre del Gobernador Héctor Astudillo Flores, hizo un llamado respetuoso en los días más difíciles del año en pandemia para el sector turístico para cumplir con todas las recomendaciones y disposiciones sanitarias para el cuidado de la salud, tanto de los trabajadores como de los vacacionistas.



"Son los días más difíciles del año y más con esta pandemia para que todos cuidemos las recomendaciones. Todo está muy claro en el Periódico Oficial, ya lo repartimos en todo el sector turístico y ahí dice muy claro lo que se permite y lo que no se permite. Ayúdenos a cuidar los protocolos es muy importante que cerremos el año bien como lo ha reiterado el gobernador.



El gobernador puntualizó que la pirotecnia que ha sido un atractivo durante muchos años, se canceló y también fue publicado en el Periódico Oficial del Estado la disposición de horario para el cierre de playas a partir de las 19 horas como una medida implementada para evitar las aglomeraciones que propicien los contagios del Covid-19.



"Estamos preparándonos para estos días que seguramente serán complejos. Como ustedes lo saben, las playas a partir de hoy se van a cerrar los accesos a partir de las 7 de la noche con el propósito de que existan menos personas, menos aglomeraciones, hubo algunos accidentes pérdida de vidas, algunas personas se meten al mar en la noche después de que no están en las mejores condiciones para meterse a nadar y eso es algo delicado que también se trata de proteger", puntualizó Astudillo Flores.



En seguimiento a la pandemia, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que se registra un comportamiento más controlado en lo que se refiere a la zona Norte, sin embargo el Secretario insistió en que acudan a los hospitales de manera oportuna, para ser atendidos oportunamente.



De la Peña Pintos, informó que son 25 mil 862 casos confirmados y 2 mil 680 lamentables defunciones, con un total de 201 hospitalizados y 38 en estado crítico intubados, con una ocupación



hospitalaria del 31 por ciento de ocupación hospitalaria hasta el día de hoy 29 de diciembre, de tal manera que, a nivel nacional Guerrero se ubica en el lugar 15 con el 34 por ciento de pacientes no intubados y en el lugar número 25 con 17 por ciento de ocupación de ventiladores.



"El tema por un lado, de toda las recomendaciones se vienen haciendo como del cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, no clonaciones no lugares cerrados, para disminuir la incidencia, para disminuir los las hospitalizaciones y disminuir las defunciones", puntualizó De la Peña Pintos.



El Gobernador Héctor Astudillo Flores, se despidió de la transmisión haciendo un homenaje al compositor e intérprete Armando Manzanero, quien falleció a causa del Covid-19, destacando su valor artístico musical para la cultura de nuestro país.



"Quién no ha escuchado una canción de Armando Manzanero en cualquier momento de nuestra vida. Armando Manzanero logró detener alcances internacionales, no solamente fue un compositor y un intérprete local, fue un gran compositor, extraordinario compositor, yo creo que históricamente de los grandes compositores, sino es que el mejor compositor por el nivel de calidad de sus canciones y de su letras, pero también un gran intérprete", expresó Astudillo Flores.