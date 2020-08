Ayuntamiento de Córdoba alerta por peligro de contagio por COVID19 en reuniones sociales

Asistir a una reunión social aumenta en 70% el riesgo de contagiarse por COVID19, alertó el doctor Israel Alejandro Lara Gutiérrez, titular de la Jefatura de Salud del Ayuntamiento de Córdoba, quien urgió a la población a no organizar ni acudir a reuniones sociales por el peligro que representan a la salud.



El Jefe de Salud explicó que el virus SARS-CoV-2 se puede transmitir vía aérea en situaciones donde se reúnen grupos de personas por períodos de tiempo prolongado, en lugares cerrados, escasamente ventilados, como sucede en fiestas en casas, funerarias o reuniones sociales en salones de fiestas, bares, templos o restaurantes.



Indicó que uno de los mayores riesgos a la salud reside en que las personas no usan cubreboca en situaciones sociales, lo que incrementa el peligro ante el COVID19, así como no aplican ni respetan la distancia social mínima de dos metros entre personas.



Lara Gutiérrez dijo que otro riesgo lo representa el que acuden a reuniones o fiestas personas que están contagiadas o estuvieron en contacto con alguien contagiado, por lo que se puede convertir en agente transmisor del virus, sin que importe que tanto se cuidó el entorno doméstico o público donde se realice la reunión.



Expuso que lo más recomendable por el momento es evitar las reuniones sociales a fin de evitar exponer innecesariamente la salud personal y familiar. Dijo que se debe considerar el riesgo de que el virus se pueda trasladar hasta los hogares donde conviven personas consideradas como sectores de riesgo.



Alertó a la población a evitar reuniones sociales que congreguen a dos o más núcleos familiares por el peligro de propagación del COVID19, así como a reforzar los protocolos de seguridad sanitaria que incluyen el lavado frecuente de manos y la limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso cotidiano.



Boletín 1863

4 Agosto 2020