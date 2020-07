Ayuntamiento de Córdoba intensificará acciones sanitarias ante el COVID19

Autoridades municipales alertaron de un posible incremento en el número de contagios y fallecimientos por COVID19 en Córdoba ante el aumento de movilidad ciudadana, por lo que anunciaron sanciones en caso de incumplimiento a las disposiciones municipales sobre el uso obligatorio de cubreboca en el transporte público y establecimientos comerciales.



José Sierra Silva, director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), indicó que Córdoba se encuentra en alerta máxima ante el incremento sostenido de contagios y decesos por este nuevo coronavirus. Urgió a la ciudadanía a no bajar la guardia y aplicar las medidas sanitarias de prevención e higiene en hogares y en espacios públicos.



Israel Alejandro Lara Gutiérrez, titular de la Jefatura de Salud, informó que Córdoba es el tercer lugar estatal por contagios y acumula el 13% de los casos activos de la entidad, por lo que llamó a la ciudadanía a aplicar de manera estricta los protocolos sanitarios para procurar su salud y vida.



Sierra Silva informó que a partir del martes 7 de julio se reforzarán los puntos de revisión médica en las principales vías de la ciudad a fin de supervisar que conductores y pasajeros usen cubrebocas. Señaló que de incumplirse la medida se detendrán unidades o se impedirá a la ciudadanía continuar su viaje. Dijo que en el mercado Revolución se reforzarán los filtros sanitarios.



Lamentó el escaso interés que la ciudadanía ha mostrado para procurar su salud, lo que repercute en la salud pública en general: ’Tenemos una desobediencia civil que somos el número cuatro a nivel estatal en muertes y el número tres a nivel estatal de contagios. Si seguimos sin hacer caso y seguimos saliendo a la calle y seguimos pensando que no nos va a pasar nada y seguimos pensando que esto es mentira y que es un juego político, los números en la ciudad no van a bajar’, dijo.



Lara Gutiérrez afirmó que sin la participación ciudadana habrá más contagios y decesos.



’Esto no se puede controlar sin tu apoyo y sin tu colaboración, de no tenerla vamos a tener que implementar medidas más estrictas junto con Policía, Protección Civil, Tránsito y otras áreas de la administración y la propia Jefatura de Salud para que estas medidas se acaten y no se salga mas de control, las muertes van a seguir y por favor tengamos la certeza, las medidas que se deben de llevar para la mitigación, prevención sanitaria en esta ciudad’, puntualizó.