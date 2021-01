Ayuntamiento de Córdoba pospone torneos deportivos

En atención a la situación epidemiológica el Ayuntamiento de Córdoba determinó posponer los torneos deportivos de diferentes disciplinas programados para este mes.



Jorge López Tress, director de educación y deporte, dijo que esta determinación tiene como finalidad contribuir a la reducción de movilidad de personas, en particular las más jóvenes.



’Debido al alto número de contagios que se está viviendo en la región, incluida Córdoba, se ha instruido poner una pausa al inicio de estos torneos en tanto se analiza las medidas municipales, estatales y del sector salud para salvaguardar a las y los cordobeses’ dijo.



Indicó que en Córdoba la actividad deportiva se mantiene al 40% con la aplicación estricta de protocolos sanitarios en diferentes espacios municipales creados a partir de la coordinación entre autoridad y representantes del sector de la cultura física.



’Llevamos al rededor de tres meses supervisando que las actividades deportivas se realicen de acuerdo a los lineamientos establecidos; que no se supere el 40% de aforo y que los espacios estén debidamente sanitizados’, explicó.



El Director de Educación y Deporte adelantó que ocurrir cambios favorables en la situación epidemiológica se plantearía la posibilidad de reactivar estos torneos con las medidas sanitarias correspondientes.



Finalizó convocando a la ciudadanía a no acudir a espacios donde muchas personas se reúnan y a usar de manera correcta el cubreboca en cualquier espacio público.