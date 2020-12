Ayuntamiento de Texcoco implementa acciones para combatir al Covid19, habrá sanciones contra quienes las incumplan

Texcoco, Estado de México, .- Acciones a realizar ante el aumento de contagios y tratar de contener el virus SARS COV 2, causante de la enfermedad Covid- 19:



1. Declaratoria de alto riesgo por influenza y covid-19 enfermedades que se agudizan por la temporada invernal la máxima autoridad ejecutora es protección civil.



2. Llamado a la población a seguir las medidas sanitarias establecidas como son: uso de cubrebocas, sana distancia, quédate en casa, lavarse las manos, uso de gel antibacterial, desinfección constante de viviendas, etc.



3. Se invita a los ciudadanos a evitar reuniones masivas, misas, festejos patronales, reuniones.



4. Les pedimos a los ciudadanos a no asistir en familia a centros comerciales, mercados, tianguis, plazas, peregrinaciones, ni realizar posadas.



5. En el transporte público se invita a utilizar el cubrebocas a operadores y usuarios, así como gel antibacterial para que se utilice antes, después y durante el viaje. Así mismo se solicitará a la instancia que verifique la desinfección constante de unidades a los términos de cada servicio. Sólo se permite gente en el asiento, al 50 %.



6. Los centros comerciales, gimnasios, acuáticas, tianguis, mercados y comercio no esencial, tendrán un horario de 10:00 a 17:00 horas. Los restaurantes, taquerías y centros de preparación de alimentos tendrán un horario hasta las 22:00 horas como máximo.



7. Bares, centro botaneros, restaurantes bar, centros cerveceros y en general permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, así como también los espacios municipales, unidades deportivas, canchas de fútbol soccer privadas, campos de las diferentes comunidades permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.



8. Se solicita a las autoridades auxiliares del municipio de Texcoco a difundir, observar y supervisar el cumplimiento y restricto del presente decálogo.



9. El Gobierno Municipal reducirá al 50% sus labores sin descuidar sus servicios públicos de Seguridad Pública, Agua Potable, Desarrollo Urbano, Tesorería, Protección Civil.



10. A partir de ahora se establece una campaña intensiva de comunicación por medios masivos locales, así como: lonas, voceo e impresos de las normas para tratar de controlar la enfermedad del Covid 19.



En caso de incumplimiento a las normas establecidas se impondrán las sanciones correspondientes.