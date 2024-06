Azucena arrasó en Ecatepec con diferencia de 2 a 1

Ecatepec, Méx., a 02 de junio de 2024. Con más del 53 por ciento de la votación, la candidata de MORENA a la Presidencia Municipal, Azucena Cisneros Coss arrasó en las urnas este domingo, con lo que inicia una nueva etapa en la vida democrática de este municipio, ya que será gobernado por una mujer a partir del 1 de enero, y con un gran compromiso con los vecinos porque ’hay prisa por dar solución a la gente’.





De acuerdo con la información reportada por los representantes de casilla, una vez terminado el conteo, realizadas por el partido, Morena tendría más del 53 por ciento; la Alianza PRI-PAN-PRD, un 28 por ciento, el PVEM, 7; MC, 7; y el PT, 3 por ciento.





En conferencia de prensa, informó que Morena obtuvo ’carro completo’ en Ecatepec, donde las y los vecinos que forman parte de la lista nominal más grande del país, llevaron al triunfo a la próxima Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y en el municipio habrá una triada de mujeres gobernantes, junto con la Gobernadora Delfina Gómez y ella desde la presidencia municipal.





’Vamos a gobernar tres mujeres, será una etapa única, para los ciudadanos del estado, del país y de Ecatepec; hay un gran compromiso de trabajo que yo acordé empezar al día siguiente de la elección con los ciudadanos porque tenemos prisa por levantar este gran municipio’, afirmó.





Al grito de ¡Ya es mujer, ya es mujer, la presidenta de Ecatepec!, Azucena fue recibida por las y los vecinos que comenzaron a reunirse en las inmediaciones de la casa de campaña, donde estuvo acompañada por candidatos a diputados federales y locales, Xóchitl Arzola y Octavio Martínez, así como integrantes de su planilla, donde reiteró que las tendencias son irreversibles del 2 a 1 y en algunos casos 3 a 1, y confirman triunfo también en la elección de senadores, diputados federales y locales.











Azucena afirmó que el triunfo es de la gente, no de los dirigentes, porque cuando el pueblo decide, no hay poder humano que cambie la decisión, y reconoció la labor de los representantes de casilla de Morena, por su heroísmo.





Al tiempo que hizo un llamado a los partidos políticos y actores políticos para cerrar filas por el bien de Ecatepec, y sacarlo del rezago y abandono en que se encuentra.





Y agregó que Ecatepec es un municipio Obradorista, y hoy Claudista, por ello recalcó que es un gran triunfo, y no fallará a la ciudadanía, porque hay una gran deuda con ellos, por lo que comenzará a trabajar seis meses antes de que inicie el gobierno.





’No hay tiempo que perder, un día después de la elección, así que estaremos trabajando en la calle organizada’, dijo.





Explicó que en Ecatepec tiene que cambiar todo radicalmente, desde la actitud del gobernante para que la gente vea que hay voluntad de solucionar las cosas.