Baila público vallesano al ritmo de la internacional Sonora Balkanera

• Es Gobierno mexiquense precursor de eventos culturales dentro de la nueva normalidad.



• Cerrará este encuentro cultural que mira al sur, la agrupación Jenny and the Mexicats, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, @CulturaEdomex.



Valle de Bravo, Estado de México, .- La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México garantiza a las y los asistentes a los eventos presenciales del Festival de las Almas 2020, las condiciones óptimas de sanidad que les permitan seguir disfrutando de los eventos que organizan en éste.



Así, este encuentro cultural, que lleva como subtítulo ’Mirando al Sur’, continúa con los sones, además de presentar danza aérea y conciertos que alegran el corazón de la gente y de los cibernautas que siguen de cerca este festival a través de redes sociales.



El grupo Yacatecuhtli, originarios del sur de Veracruz, se hizo presente con ’Son y Fandango’ con un ritmo fresco y la energía que le dan sus jóvenes integrantes presentaron un repertorio de sones jarochos concebidos como una fiesta popular.



Este grupo, que fortalece y preserva la cultura tradicional mexicana, transmitió al público la alegría de su música, además de dar a conocer las raíces de su estado y del país.



Durante su presentación, mostraron que uno de los aspectos fundamentales del son jarocho tradicional es fresco, cadencioso, enérgico y serio, en una mezcla de gente joven con los viejos soneros y aderezado con las bailarinas que muestran cómo se zapatea en la cuenca del Papaloapan y el Sur de Veracruz.



Asimismo, en La Velaria de la Alameda de Valle de Bravo, se presentó la compañía Cirqueq con el espectáculo surrealista ’Cirko Alebrije’, que transmiten una reflexión de nuestras raíces, un espectáculo de expresividad y alegría que representan la cultura mexicana.



Así se desarrolló una presentación caracterizada por el misterio, drama y color, donde el público pudo reconocer a estos seres maravillosos propios de nuestra cultura.



Oriundos de Jalisco, las y los bailarines que danzaron en el aire evidenciaron la parte evolutiva donde todo se desarrolla en un ambiente vívido y contemplativo, los colores de los personajes atrapan la visión del espectador con su luminiscencia espectacular, aunado a evoluciones acrobáticas contemporáneas, actos circenses y danza contemporánea.



Para cerrar la noche en este Pueblo Mágico, así como las personas que siguen el festival por redes sociales, disfrutaron de los ritmos sin igual de la Internacional Sonora Balkanera.



Esta agrupación mexicana de música electrónica, rock, world beat y balkan beat hizo que el foro cobrara vida y puso a bailar a la gente, armando un gran ambiente, ya que todas las canciones fueron acompañadas por efectos visuales de Mauricio Belman, obras llenas de colores, dibujos, mujeres bailando, manos que se movían, líneas y figuras geométricas, algunas creadas por el artista en tiempo real.



Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de México es precursor de eventos culturales dentro de la nueva normalidad, atendiendo a la necesidad de las y los mexiquenses de contar con espacios de esparcimiento, necesarios al espíritu en este año tan complejo y qué mejor que con un festival hecho a la medida de los tiempos con una continua y firme vigilancia de los protocolos de sanidad, ya que es primordial la salud, para seguir disfrutando de estos eventos.



El concierto de clausura se llevará a cabo el día de hoy a las 20:00 horas con la presentación de Jenny and Mexicats, con su espectáculo ’Fiesta Ancestral’, a través de redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, en Facebook y Twitter como @CulturaEdomex.