Bajarán de 25 a 15 años el límite para pensiones

Reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro esfuma fantasma de estatización, afirma Ricardo Monreal



La propuesta busca elevar hasta en un 40 por ciento el monto que reciben los pensionados.



Hoy se inicia la corrección del rumbo de este sistema, es un buen día para las y los trabajadores de México, puntualiza el legislador.



Después de 23 años, hoy se inicia la corrección del rumbo del Sistema de Ahorro para el Retiro, aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila, esto después de que el Presidente de la Republica presentó una iniciativa en la materia. Es tiempo de la justicia social para las y los trabajadores, apuntó el legislador.



En la conferencia matutina del titular del Ejecutivo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que con este acuerdo se esfuma el fantasma de la nacionalización o estatización de los Fondos de Ahorro de los Trabajadores.



Destacó que el gobierno de la República pudo haber postergado esta reforma, sin embargo, no lo hizo. La negociación encabezada por Arturo Herrera y Carlos Aceves ha sido destacada, puntualizó.



Celebró que el grupo empresarial que coordina Carlos Salazar haya logrado este acuerdo, el cual tendrá que traducirse en ley. No basta la voluntad política expresada hoy, el Congreso tiene que discutirlo plural y abiertamente, señaló.



Recordó que hace 23 años se modificó la Constitución y se aprobó la Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro, la cual fue recibida con un gran júbilo popular, sin embargo, este sistema falló y las expectativas no se cumplieron.



Ahora, agregó, el trabajador que empieza a jubilarse o a retirarse, recibe una pensión precaria e insuficiente, la cual oscila entre el 22 y el 30 por ciento de su salario último, lo que hace imposible que viva dignamente.



El senador aseguró que, con la nueva propuesta, los trabajadores, que son los más lastimados con la reforma anterior, ’no aportarán nada, no harán un esfuerzo adicional, no se les puede pedir un esfuerzo adicional’.



Detalló que la aportación de los empresarios se incrementará al 15.88 por ciento en un periodo de ocho años, además, disminuirán las ganancias de las afores. Asimismo, la reforma incluye modificaciones a las comisiones que cobran las afores para armonizarlas con los estándares internacionales.



La propuesta, que será enviada esta semana a la Cámara de Diputados y posiblemente sea discutida en septiembre, cuando inicie el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, busca elevar hasta en un 40 por ciento el monto que reciben los pensionados y bajar de 25 a 15 años el límite para acceder a este beneficio.



Monreal Ávila aseguró que todos los grupos parlamentarios estarán conscientes de la necesidad de fortalecer este sistema, por ello, propondrá en la Junta de Coordinación Política la realización de reuniones con legisladoras y legisladores para sacar con rapidez esta iniciativa, la cual es el inicio para resolver un problema clave.



Recordó que hace unos días, 83 millonarios autodenominados ’millonarios para la humanidad’ han expresado al G20 y a los gobiernos del mundo que les cobren más impuestos, además de la necesidad de arribar a una política de progresividad fiscal. No se trata de un acto de caridad, sino de rebalancear al mundo frente a la devastación económica que esta pandemia ha provocado en el mundo, apuntó.