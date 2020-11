Bajo la lupa, cuentas de Peña, Videgaray, Calderón y Salinas

Bajo Reserva



CIUDAD DE MEXICO, A 26 de Noviembre.- Nos comentan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no sólo tiene en la mira las finanzas del exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray, personaje que en los últimos meses ha sido acusado de encabezar una red de sobornos que trascendió las fronteras de México y sirvió no sólo para enriquecer a políticos de alto nivel, sino para financiar ilícitamente campañas electorales del PRI. Luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya presentó una denuncia en la que acusó a Videgaray de supuestos actos de corrupción y en la que señaló a 70 funcionarios y exfuncionarios del sexenio pasado y antepasado, presuntamente implicados en este tipo de conductas, la UIF empezó a revisar las finanzas de todos ellos. Es decir, que no sólo está estudiando las finanzas de Videgaray sino también las de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y hasta de Carlos Salinas de Gortari.



¿López-Gatell en campaña?

Y quien dude de que el doctor Hugo López-Gatell está en campaña, solo tiene que ver la conferencia de prensa de anoche. Aunque es una conferencia para informar sobre temas de la pandemia, don Hugo aprovechó el micrófono y la oportunidad para dar un mensaje alusivo al tema de la violencia en contra de las mujeres. Desde luego que el tema es de la mayor relevancia, pero nos dicen que el subsecretario no pierde oportunidad de utilizar cualquier tema para fijar posturas sobre temas coyunturales, mandar mensajes y tirar rollos. La semana pasada llevó el tema de la despenalización del uso de la mariguana con fines médicos, lúdicos e industriales a la conferencia sobre Covid. Nos hace ver que el tema de la violencia contra las mujeres es tan serio, que no es nada correcto que se utilice para lucrar políticamente con él. Por supuesto que su activismo político nada tiene que ver con las elecciones de 2021, pues si así fuera, habría tenido que renunciar a su cargo. Desde luego, nos comentan, que don Hugo tiene puesta la mirada en 2024, aunque hay, hasta ahora, más de 100 mil razones que le deberían impedir pensar en un futuro en la política.



El son de la Morena

Los que han dado muestras que bailan al son que les toque el Poder Ejecutivo, es la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Aunque hace unos días esperaban que llegara la iniciativa del Presidente que pretende desaparecer el outsourcing para sacarla a ritmo acelerado de rock and roll, ahora recibieron la señal de que se trata de un baile lento, algo más parecido al vals. El pasado martes, nos cuentan, se tomó la decisión al interior de la fracción morenista de aplazar para la próxima semana la aprobación de la iniciativa presidencial. Nos revelan que, a pesar de que ya se había definido que hoy se aprobaría, se decidió posponerlo para la próxima semana, luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador pactó con el sector empresarial revisar el proyecto de ley. Así que el baile seguirá lento hasta que desde Palacio Nacional les ordenen cambiar el ritmo. El reloj legislativo sigue avanzando y para la siguiente semana solamente quedarán 15 días del periodo ordinario y todavía falta que una vez que la mayoría de Morena la apruebe en la Cámara de Diputados pase al Senado.





Hasta en los gobernadores hay niveles para la 4T

Nos comentan que en la atención del gobierno federal para los gobernadores opositores de la Alianza Federalista no es la misma. Nos hacen ver que hace una semana, cuando el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió a Palacio Nacional para solicitar recursos para su estado, fue atendido personalmente por Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y hasta posaron para fotos. El gobernador incluso fue acompañado por el secretario hasta la puerta de salida del Palacio, donde siguieron charlando muy amenamente. Sin embargo, nos mencionan que ayer se le vio al gobernador de Aguascalientes ir al edificio histórico también para conseguir apoyos para su estado, sin embargo, en esta ocasión no fue recibido por el secretario, sino por el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Fernando Arechederra Mustre. Será que la 4T piensa que hasta en los gobernadores opositores hay niveles.