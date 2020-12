Bajo Reserva Exprés El AMLO de hace dos años y el AMLO de Palacio

NACIÓN 30/11/2020 12:03 Periodistas de EL UNIVERSAL Ciudad de México Actualizada 12:03



En pleno proceso electoral, nos dicen, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber olvidado sus tiempos de opositor cuando reclamaba la intervención del gobierno federal y los gobiernos locales en las campañas.



Nos hacen ver que el AMLO de 2020, el Presidente, está dentro de la campaña del 2021, en la que busca que su partido no pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y no solo descalificó las alianzas que están conformado PRI, PAN y PRD, al señalar que era vergonzosa, sino que ya encarrilado aventuró que si lo que quieren es fortalecerse contra su gobierno van a terminar más afectados.



’Yo creo que esa alianza en contra les va a afectar más, yo no debería de estarlo diciendo, pero un consejo no se le niega a nadie, porque imagínese los que pensaban de que el PRI es una cosa y el PAN otra y el PRD otra, y ahora todos juntos, pues va a tener un efecto de boomerang, un efecto contrario, les va a perjudicar mucho’.



Durante años el entonces líder opositor, y tres veces aspirante a la Presidencia de la República, dedicó gran parte de sus críticas y denuncias a los presidentes en turno por sus intervenciones en los procesos electorales. Sin embargo, hace dos años pasó de la oposición al gobierno, y al parecer en los tiempos de la autollamada Cuarta Transformación si se vale que el Presidente haga campaña a favor de su partido y en contra de sus opositores.



Las cosas pueden cambiar mucho en solo dos años, pues el AMLO que se sienta en la silla del águila en Palacio Nacional, al parecer ya no piensa lo mismo que el AMLO de hace dos años.



