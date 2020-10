Bajos salarios frena vivienda obrera

El PRI voto en contra de Morena



CIUDAD DE MEXICO a 6 de Octubre del 2020.- La mayoría de los trabajadores se toman con los bajos salarios y los montos de los créditos para adquirir una vivienda y sólo el 25 por ciento logra sus aspiraciones por lo que el resto tiene que buscar otras opciones señaló el director de INFONAVIT, Carlos Martínez.



Esto ha propiciado que el déficit de vivienda no se haya podido reducir conforme lo esperado pues aunque los derechohabientes de Infonavit cumplan los requisitos, sus presupuestos no permiten que puedan costear el precio de las viviendas en el mercado.



El Reporte Anual de Vivienda destaca que los trabajadores que cuentan con una subcuenta Infonavit y cumplen los requisitos para acceder a un crédito enfrentan el reto de que los precios resultan demasiado elevados para los niveles de crédito y salario.



El director del Infonavit, Carlos Martínez Velazquez, explicó en conferencia de prensa que 75% de los derechohabientes que cumplen con los requisitos para un crédito tienen capacidad de compra para adquirir menos de 50% de los precios de la vivienda en sus localidades.



Esto quiere decir que, aún cumpliendo las cotizaciones y ahorro necesarios para ser candidatos a un crédito, los trabajadores no cuentan con salarios suficientes para costear al 100% el precio de la vivienda.



Actualmente es una proporción muy baja de los trabajadores la que puede adquirir una vivienda, lo que hace que el Infonavit ponga la vista en cómo lograr mejores precios de vivienda, lo cual no sólo se relaciona con la oferta sino con el mercado laboral y los niveles de salarios mínimo.



Oscar Vela Treviño, Subdirector General de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit, detalló que en un análisis que contempló a cada entidad de la República, se concluyó que la capacidad de pago no corresponde a la oferta.



En algunos casos, como Zacatecas, el 75% de los beneficiarios de Infonavit pueden comprar una vivienda en su localidad, sin embargo no es el mismo caso que en el resto de las entidades.



En la Ciudad de México, por ejemplo, se observa que la densidad de población y el número de empresas que dan empleo son factores determinantes para los precios pues el municipio de Nezahualcóyotl y la alcaldía Benito Juárez poseen una densidad poblacional similar (17 mil hab/km2 ). Sin embargo, en el primero existen 10 empresas grandes por cada 100 mil habitantes y en el segundo 243.



’Esto explica en parte que la relación de precios sea del triple en Benito Juárez’, señalo.



El documento contiene investigaciones sobre asequibilidad de la vivienda, condiciones de los inmuebles financiados por el Instituto desde la perspectiva de género y precios de la vivienda, densidades de población y empleo en las zonas metropolitanas.



Con los objetivos de contribuir y profundizar con la investigación y análisis sobre temas relevantes del mercado hipotecario en México, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó su Reporte Anual de Vivienda 2020.



El documento destaca que tanto el financiamiento para la adquisición de vivienda, como la producción e inversión residencial comenzaron a registrar signos de recuperación, a pesar de la desaceleración económica registrada en el país en los últimos 12 meses, con cierre a junio de este año, derivada de un debilitamiento en la demanda interna en el segundo semestre de 2019 y el cierre de actividades para contener la propagación de Covid-19 en el primer semestre de este año….



EL PRI VOTÓ EN CONTRA DE DESAPARECER 109 FONDOS Y FIDEICOMISOS BENÉFICOS PARA LA CIUDADANÍA



La dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, reitera su postura en contra de la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos, que han sido benéficos para diferentes sectores de la sociedad.



Reprobó, de manera contundente, la actuación del gobierno de Morena y sus diputados, quienes han aprobado desaparecer los recursos, producto del ahorro, que han servido para mitigar las pérdidas de la ciudadanía ante desastres naturales como los huracanes, inundaciones, sismos, incendios forestales, así como para incentivar la investigación, el deporte y la protección de sectores vulnerables.



El CEN del PRI reiteró que es reprobable que no se escuche a las víctimas de desapariciones forzadas, homicidios o se deje sin protección a activistas de derechos humanos y a los periodistas, que constantemente son amenazados e incluso asesinados.



Coincidió con la necesidad de fortalecer la reglamentación de dichos instrumentos, hacerlos más transparentes y agilizar su operación, pero no con destinarlos a rubros inciertos y en la opacidad, sin asegurar el apoyo a las víctimas, al desarrollo científico y la investigación, al campo, la industria minera, el deporte, así como a la cultura, el cine y el arte de México.



Sostuvo que el Grupo Parlamentario del PRI, en Cámara de Diputados, votó en contra de desaparecer los fondos y fideicomisos, postura apoyada en su totalidad por los miembros del CEN del partido.



La dirigencia del Revolucionario Institucional insiste en que con esta decisión Morena no resuelve su problema de ingresos, en cambio, se deslinda de su responsabilidad constitucional y destruye mecanismos que sirven, de manera probada, a los mexicanos…..



UNOPS INFORMO DEL PROCESO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS



En el marrco del acuerdo firmado entre la UNOPS con el Gobierno de México el 31 de julio de 2020, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), organizó la primera sesión informativa abierta a la opinión pública, al mercado nacional e internacional, medios de comunicación y partes interesadas, en donde de manera transparente, abierta y en varios idiomas presentó información sobre las licitaciones públicas internacionales para la compra consolidada de medicamentos y material de curación, así como el procedimiento aplicable a Registros Sanitarios.



Aplicando los principios de la Gestión Pública Justa y Equitativa, mediante licitaciones públicas internacionales, la UNOPS buscará maximizar la competencia abierta y la igualdad de oportunidades para todos las empresas mexicanas e internacionales, implementando procesos de adquisiciones transparentes, eficientes y sostenibles; en los dos componentes del acuerdo: la gestión de la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2021-2024; y el fortalecimiento de capacidades en el área de adquisiciones de bienes y servicios.



’El Gobierno de México ha iniciado un importante proceso orientado a generar mayor eficiencia en las compras públicas de medicamentos y materiales de curación en beneficio de la población. Desde UNOPS, apoyamos este esfuerzo orientado a optimizar los fondos públicos y a fomentar la competencia abierta y sana entre las empresas mexicanas e internacionales, garantizando la más alta calidad y estándares internacionales. Queremos ratificar nuestro compromiso para alcanzar una mejor Gestión Pública Justa y Equitativa en salud pública’, comentó Giuseppe Mancinelli, Director Regional Adjunto para América Latina y el Caribe de UNOPS.



El evento contó con la participación virtual de representantes del Cuerpo Diplomático en México, representantes de asociaciones y empresas farmacéuticas, sociedad civil, y medios de comunicación. Este es el primer evento informativo, de varios que serán convocados por la UNOPS para clarificar procesos, responder a preguntas y mantener diálogos abiertos con todas las partes interesadas.



Durante la sesión se presentó el alcance del Acuerdo INSABI-UNOPS para la compra de medicamentos y material de curación; el funcionamiento de las licitaciones públicas internacionales, y la Información sobre próximos pasos y eventos informativos a cargo de la UNOPS; así como el procedimiento aplicable a Registros Sanitarios, por parte de la COFEPRIS.



UNOPS cuenta con certificaciones de estándares mundiales, y ha trabajado en la compra de medicamentos a nivel mundial, América Latina y en México. Además, cuenta con su Observatorio Regional de Precios de Medicamentos que le permite comparar los precios de fuentes oficiales en 21 países, a fin de lograr el mejor uso del gasto público.



A través de este proyecto, UNOPS busca apoyar el fortalecimiento del sistema de salud pública del país y promover el bienestar de la población mexicana, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. ….



