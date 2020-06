Balneario El Tephé de Ixmiquilpan no reanudará actividades el lunes.

Tras el anuncio de la Asociación de Balnearios del Estado de Hidalgo de poner fin el próximo lunes a la cuarentena de 90 días por el Covid 19, los administradores de El Tephé informaron que no reiniciarán sus servicios en esa fecha.

Esto, bajo el argumento de que el centro recreativo de El Tephé - el más emblemático y con mejores instalaciones de la región del Valle del Mezquital - no está afiliado a esa organización.

En comunicado, los administradores de El Tephé puntualizaron que no tienen fecha para reanudar labores.

Cabe recurdar que todos los balnearios del Valle del Mezquital suspendieron sus operaciones el 24 de marzo de forma voluntaria, tras la declaración de la fase dos de la contingencia sanitaria por el Covid 19.

Un día antes, en El Tephé se había registrado un enfrentamiento entre turistas provenientes de la alcaldía de Iztacalco, de la Ciudad de México con empleados del balneario.

El saldo de ese enfrentamiento fue de tres muertos, entre ellos un empleado del lugar y dos turistas.