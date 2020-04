+Dinero que sería destinado para pensiones del Isssteson, seguridad pública, infraestructura hospitalaria y materiales médicos



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- A punto de entrar a la fase tres por Covid 19 en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador –66 años de edad– ponchó al erario: concretó la compra, por 511 millones de pesos, del Estadio de beisbol Héctor Espino, en Hermosillo, Sonora, informa hoy periódico Reforma, uno de los medios informativos más críticos del mandatario mexicano y su Cuarta Transformación.



El Secretario de Hacienda de Sonora, Raúl Navarro Gallegos, informó ayer que Banobras realizó el pago y que el dinero sería destinado para pensiones del Isssteson, seguridad pública, infraestructura hospitalaria y materiales médicos.



Ese estado norteño es gobernado por Claudia Pavlovich, 51 años de edad, abanderada del Partido Revolucionario Institucional, y no Morena –Movimiento de Regeneración Nacional–, fundada por López Obrador.



Durante el año pasado el gobierno federal destinó presupuesto de 500 millones de pesos a tres deportes: atletismo box y beisbol –favorito del primer mandatario. Del total éste último recibió 350 millones de pesos. Para 2020 ascendió a más de 400 millones.



Desde agosto del 2019, López Obrador dijo que buscaría comprar dos estadios en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, para su programa de formación de beisbolistas –como prospectos de ligas mayores en Estados Unidos–, escuelas y centros de educación física, y áreas comerciales en sus zonas aledañas.



Incluso el diario español El País publicó, en marzo pasado, que la adquisición de ambos inmuebles, y el fomento desmedido a ese deporte, que incluye Probeis –con oficinas en Palacio Nacional– eran ’caprichos’ o ’asuntos de Estado’ de AMLO.



Pero el pago se concretó en plena contingencia sanitaria y económica por la pandemia de Covid-19.



Con los 511 millones de pesos de la compra del estadio podrían comprarse más de 472 mil trajes de protección contra el Covid-19 para médicos y enfermeros, comparó el senador Clemente Castañeda, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC).



El Gobierno de Sonora informó de la venta a través de un comunicado.



«Recientemente se realizó el pago, por parte de la Federación, correspondiente a la venta del Estadio Héctor Espino», se señaló.



«(Los) recursos –agregó el comunicado– en su mayoría están siendo invertidos en el sector Salud para preparar y mejorar las condiciones de atención por el virus».



El miércoles pasado, también la Secretaría de Desarrollo Territorial anunció que había concluido la construcción de un estadio de beisbol en San Luis Río Colorado, Sonora, donde se gastaron otros 58 millones de pesos.



Tras el anuncio, al Gobierno de AMLO le llovieron críticas ayer mismo, entre ellas la del Senador Castañeda.



«En una situación como la que estamos», dijo, «aunque sean compromisos adquiridos, una erogación de este tamaño cuando tienes enfrente la epidemia, cuando tienes a los médicos reclamando la falta de insumos y de condiciones para hacer su trabajo, y cuando tienes enfrente una crisis económica, cualquier compromiso de esta naturaleza que no genera absolutamente nada, debería frenarse.»



Castañeda consideró que los 511 millones 600 mil pesos deberían destinarse a paliar las carencias que resiente el personal médico.



«El Gobierno debería cancelar cualquier tipo de compromiso que no tuviera en este momento una utilidad para enfrentar la pandemia», agregó el legislador, «para orientar este dinero para las cosas verdaderamente importantes.



«Ahorita lo más urgente es darle condiciones a los médicos que han venido denunciando la falta de equipo para poder hacer su trabajo.»



El Estadio Héctor Espino fue casa de los Naranjeros de Hermosillo hasta la temporada 2013. Fue inaugurado el 4 de octubre de 1972 y tiene capacidad para unas 15 mil personas