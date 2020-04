+Ángel Cappa considera que jugadores del máximo circuito deben apoyar a sus colegas



+»No sólo es atropello a jugadores del futbol, vulnera los derechos humanos», argumenta



+Diego Latorre, ex jugador de Cruz Azul, reconoció que esos deportistas ’están desamparados y sufren el atropello de los dirigentes’



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El argentino Ángel Cappa, 73 años de edad, quien dirigió al Real Madrid –con Jorge Valdano– y fue entrenador del club Atlante de México, expresó su apoyo a los jugadores del Ascenso Mx, que quedarán en el desempleo. Y lanzó un llamado para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga con el fin de evitar la extinción de la llamada Liga de Plata.



«Me parece que en México se está viviendo con un gobierno democrático, el cual tendría que intervenir en este caso porque no solamente es un atropello a los jugadores del futbol, es una vulneración a los derechos del trabajador y a los derechos humanos», enfatizó Cappa Polch.



Después de que los dueños de la Liga Mx decidieron desaparecer –en una polémica medida, el ascenso y el descenso, además de aprobar la transformación de la Liga de Plata en un torneo de desarrollo para futbolistas Sub-23, varios jugadores del certamen han promovido una campaña en redes sociales para ser respaldados ante el riesgo que enfrentan de quedar desempleados.



Aunque hasta ahora pocos integrantes del máximo circuito han respondido al llamado, Ángel Cappa es la primera figura del balompié internacional que atiende el pedido de auxilio.



Los principales perjudicados –con la medida unilateral– son 346 futbolistas que integran la división, 70 personas que forman parte de los cuerpos técnicos, además de los empleados encargados de la gestión operativa y administrativa de los clubes. Amén de los empleos aleatorios, directos e indirectos.



Atropello



Estar en confinamiento en Madrid, como medida de precaución por el Covid-19, no fue impedimento para que el ex asistente de César Luis Menotti –técnico campeón en Argentina 1978– en el Mundial de España 1982 expresara su molestia por la decisión de los directivos mexicanos.



’Quiero solidarizarme con todos los jugadores que están en México en la Liga de Ascenso debido al atropello que han recibido por la medida que tomaron los dirigentes del futbol mexicano, la cual todos ya conocen, y que me parece que trasciende en lo futbolístico’, indicó Cappa.



El timonel argentino pidió a los futbolistas de la Liga Mx pronunciarse en favor de sus compañeros del torneo de ascenso, ante el futuro incierto que enfrentan por las pocas posibilidades de continuar en el balompié mexicano.



’Los jugadores de primera división tendrían que decir algo, hacer algo en favor de sus compañeros, que tan bruscamente han sido desplazados y quedarán sin trabajo’, aseveró.



’Espero que esta situación se corrija, depende también de los jugadores, de la actitud que tomen todos los futbolistas en defensa de esta medida tan arbitraria’, agregó.



El video de Cappa fue difundido en redes sociales por el argentino Diego Latorre, ex jugador de Cruz Azul.



En un tuitazo, escribió:



’Magistral Ángel Cappa. Los futbolistas en la división de ascenso en México están desamparados y sufren el atropello de los dirigentes.’