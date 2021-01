Banco Azteca le vació sus cuentas a dos niños que ahorraron durante la pandemia en Tamaulipas

Retomado de Es Noticia Veracruz Enero 10

Ciudad Victoria, Tamps.- Dos pequeños de Tampico habían estado ahorrando en Banco Azteca, pero desde que inició la pandemia en Marzo, al entrar el confinamiento, dejaron de depositar en su cuenta.



Y este banco en siete meses, sin importarle la pandemia, descontó 70 pesos mensuales de multa y les ’rasuró’ 1,400 en total, lo que casi pulverizó los ahorros de Maradony y Markuz, de entre 7 y 10 años de edad.



’Mis niños tienen el hábito de ahorrar y los ayudé a abrir la cuenta para guardar sus domingos, y por la pandemia no pudimos ir en varios meses a meter dinero, y hoy que fuimos resulta que les estuvieron cobrando $70 pesos por cada mes que no guardaron nada! Les robaron más de $1,400 a los dos!!!! y la gerente dijo que no se podía hacer nada al respecto.. estoy muy enojada con banco Azteca, cómo se atreven a robarles sus ahorros a mis hijos?? ’ expuso en sus redes sociales.



Mostró los ticket dónde es claro que ahora cada pequeño tienen que pagar 1,400 pesos menos en sus cuentas