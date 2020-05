Banda de despojadores allana vivienda de periodista en Hidalgo

El periodista hidalguense Cesar Peña Sánchez, denunció este día ante la Procuraduría General de Justicia del Estado ()PGJEH), el allanamiento de su domicilio en el municipio de Zempoala, así como una serie de agresiones y delitos en su agravio por parte de integrantes de una banda dedicada al despojo de inmuebles.



Peña Sánchez, quien también es escritor, denunció además tentativa de homicidio y amenazas incluso con arma de fuego, por parte de los sujetos identificados como Lázaro Francisco, Francisco y Fidencio Cruz Escobedo, así como Oscar y José Guadalupe Cruz Mendoza.



Desde hace años el periodista ha denunciado que estas personas se dedican al despojo de predios en la región del altiplano hidalguense, concretamente en Zempoala, donde son vecinos del comunicador, por lo que derivado de su trabajo periodístico es que lo han agredido, han intentado arrollarlo un automóvil y han ingresado a su domicilio para agredirlo.



Cabe destacar que ésta no es la primera ocasión que Cesar Peña denuncia agresiones en su contra por parte de las mismas personas, sin embargo desde el 2014 hasta el momento, las autoridades no le han otorgado la protección necesaria.



Cesar Peña ha pedido la intervención de las autoridades responsables de la procuración de justicia y que se establezcan las medidas cautelares necesarias para garantizar su integridad.



Los agresores, todos ellos integrantes de una sola familia, han sido señalados de falsificación de documentos, firmas, amenazas y despojo de parcelas, entre otros delitos, pero inexplicablemente las autoridades no investigan su conducta criminal. SEMANARIO AVANZANDO