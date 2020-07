Banda Machos y Banda Maguey en auto-concierto

Este evento también podrá ser visto alrededor del mundo en streaming



Banda Machos festejará su 30 aniversario junto a Banda Maguey y Grupo Ensamble con un auto-concierto



Se presentan el sábado 29 de agosto en la Arena CDMX a partir de las seis de la tarde



Boletos a la venta en el Sistema Superboletos







La legendaria e influyente Banda Machos continúa su andar de forma imparable, luego de haber estado en el Vive Latino este año y realizar una impresionante gira por Estados Unidos al tiempo que promueven ’La Huella de mis besos’, su última referencia discográfica.



Y justo para celebrar sus primeras tres décadas de vida, llegan este sábado 29 de agosto a la Arena CDMX para ofrecer un concierto que reúna los éxitos más grandes de su trayectoria teniendo invitados especiales dentro de su espectáculo y a la Original Banda Maguey La Estrella de los Bailes y al Grupo Ensamble como acompañantes iniciales en una fiesta que promete, con la firme intención de dejar en claro porque son conocidos como ’La Reina De Las Bandas’.



Esta fiesta además podrá ser adquirida para transmisión por streaming en el mismo sistema de boletos.







Banda Machos nació en 1990, en el poblado de Villa Corona, Jalisco. La formaron 12 jóvenes, dispuestos a lanzarse a la conquista del mercado grupero, logrando en muy poco tiempo impactar al público que los veía en plazas de toros y festivales, tanto en México como en Estados Unidos.



Son galardonados en casi todos los sitios donde actúan, rompiendo récords de asistencia en sus bailes, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, viéndose su agenda completamente saturada de contratos desde un inicio, recorriendo también la Unión Americana con extensas giras y obteniendo un éxito rotundo. Entre sus aportaciones al género, se incluye el haber impulsado un estilo más bailable de banda al incorporar cumbia mexicana y crear lo que se conoce como cumbia banda, o más popularmente quebradita. Han batido récords de asistencia de público, tanto en territorio nacional como en la Unión Americana. Lugares emblemáticos como el Monumento a la Revolución (50.000 personas), Guadalajara (90.000 personas), Monterrey, N.L. (85.000 personas) y el Zócalo de la ciudad de México, D.F. (200.000 personas) han sido testigo del impacto de su música.







Banda Machos continúa con su trayectoria plagada de éxitos. Destacan sus letras satíricas y de doble sentido. En esta fructífera carrera musical han logrado colocar numerosas canciones en el Top 10 de las listas de popularidad.



Entre los que forman parte del catálogo de oro de la música popular mexicana figuran: ’Casimira’, ’Al gato y al ratón’, ’Un indio quiere llorar’, ’Leña de pirul’, ’La secretaria’, ’Mi luna, mi estrella’, ’La culebra’, ’Mi tesoro’, ’Mi chica ideal’ , ’Besame mucho’, ’Te lo debo a ti’, ’Chiquita Bonita’, ’Historia sin fin’, ’Tres minutos’, ’Vivir sin ella’, ’Me llamo Raquel’, ’A Prueba de balas’, ’La Ruquita’, ’La Suegra’, ’Cuatro Meses’ y ’El próximo tonto’, ’Nadie te Toco’, etc.







La Banda Machos ha recorrido casi todos los estados de la República Mexicana, y en 50 estados de la Unión Americana. Destaca su participación en el ’Festival Acapulco’ en cuatro ocasiones, en los años 1993, 1994, 1995 y 1997, donde causaron verdadero revuelo con su espectáculo y su música.



En agosto de 1996, viajaron por primera vez al continente europeo y participaron en el festival Les Scales en Saint Nazaire, en la provincia francesa de Cedes, representando a la música mexicana.



Entre los numerosos galardones y distinciones recibidas a lo largo de su carrera, se incluye: Doble disco de oro, platino y diamante por ’Casimira’, Doble disco de oro, platino y diamante por ’Sangre de Indio’, Un disco de oro por ’Los machos también lloran’, Doble disco de oro por ’Disco Macho’, Doble disco de oro por ’Gracias Mujer’ y un disco de oro por ’Historia sin fin’.







El 2017 fue un año muy bueno para sus integrantes, pues realizaron una extensa y muy productiva gira por los Estados Unidos y participaron interpretando con Los Rieleros del Norte ’El Columpio’, para festejar los 37 años de trayectoria del grupo originario de Ojinaga, Chihuahua.

Banda Machos sigue con su gira consolidando su supremacía en el regional mexicano como uno de ésos nombres inmortales que ya forman parte indisoluble de la música mexicana.







Su ambiente festivo y su gran calidad musical es un legado difícil de sustituir y de suplantar, por ello la Estrella de los Bailes Banda Maguey se encuentran actualmente presentando por todo el país su nuevo sencillo titulado ’El Polvorete’, con el cual paulatinamente van conquistando espacios en el dial radiofónico del país, al tiempo que en estos momentos van reafirmando el excelente momento que viven como protagonistas absolutos del regional mexicano, con numerosas presentaciones hasta antes del confinamiento por el Covid-19 que los señalan como una de las bandas más importantes y favoritas de la audiencia.



Extraído de su nueva placa, ’El Polvorete’ es una obra indiscutible que muestra a la agrupación en el más puro estilo que los consagró, pero que no oculta el espíritu de la tecnobanda tradicional.







Nacidos en el seno de la tierra de bandas en Villa Corona, Jalisco, Banda Maguey surgen en 1991, enarbolando con orgullo un género bastante popular en el entorno de la música technobanda, con influencias de ranchero, cumbia punta, balada y hasta bachata. En sus inicios durante el verano de 1991, el grupo se propuso la meta de reunirse durante todas las tardes para ensayar y ponerse de acuerdo sobre cuál sería el propósito de la banda para que tiempo después se convirtieran en una de las agrupaciones más escuchadas en la radio y la televisión.



Para ello, decidieron concretar una cita con grandes maestros de Jalisco para tomar ejemplo, lo cual los llevó a esforzarse durante semanas de constante trabajo para ir mejorando la calidad musical. En los primeros años se hicieron conocidos en su pueblo de Villa Corona, en el que lograron persuadir con su arte a la mayoría de sus habitantes, para luego conocer al señor Godofredo Hurtado que fue su representante durante 5 años poniendo el nombre de la Banda Maguey muy en alto y con el tiempo seguir esparciendo a lo largo del territorio mexicano su legado musical.







Desde sus orígenes, la Banda Maguey estuvo integrada y fundada por Miguel Ángel Vidal Pulido en el trombón, Samuel Vidal Pulido trompeta y percusiones que estarían encabezando como líderes la agrupación, que a su vez hicieron la invitación a José Rosario Cisneros, Luis Antonio Plascencia, Gerardo Ibarra, Ernesto Solano, Ricardo Mendoza, Nelson Mendoza, José Luis Mendoza y Francisco Bueno para integrarse a la agrupación, así como por Gustavo Mariscal Adame en la trompeta. Para el año 1993 se encaminan hacia los Estados Unidos, donde se encuentran con la sorpresa que unos ejecutivos de Fonovisa quieren ponerse en contacto con la banda tras haber escuchado sus canciones, para posteriormente dar a conocer uno de sus más importantes logros para su trayectoria a escala internacional plasmado en un disco.



Tras poner las cartas sobre la mesa y colocar objetivos claros, la agrupación estrena su primera producción ’Tumbando Caña’, la cual les permitió alcanzar uno de sus primeros éxitos con ’Corazón de Oro’ y ’El Alacrán’. Asimismo, la banda se fue dando a conocer mucho más en Estados Unidos, país donde llenaron cada lugar en el que se presentaban, como lo fue la Arena de Pico Rivera en California, un 5 de mayo de 1994.







Poco a poco el ritmo y las coreografías de la banda se fueron apoderando de miles de almas que presenciaban cada una de sus interpretaciones, tanto así que fueron galardonados con el premio ’Furia Musical’ a la Mejor Coreografía de 1994, un Disco de Oro y un Disco de Platino. Para 1995, el grupo estrenaba su segunda producción a la que titularon ’La Estrella de los Bailes’ y que con su single ’Eva María’ se posicionarían en los primeros lugares de los temas más escuchados en Estados Unidos y México.



Un año después seguirían con ’Tu Eterno Enamorado’, álbum que con su sencillo que tiene el mismo nombre y ’Porque es Amor’, se volvió a situar en la popularidad de sus fanáticos gruperos. En ése lapso, la empresa discográfica Fonovisa concedió por sus ventas un disco de oro, uno de platino y uno de doble platino.







Creado en el año 2003 bajo la dirección de Gloria Posadas, Grupo Ensamble ha grabado 5 discos a lo largo de 20 años de trayectoria, siendo creadores de grandes éxitos como "La Ruana’, "Tus jefes no me quieren", entre muchos otros que se volvieron hits sonideros y que hasta la fecha son imprescindibles en cualquier fiesta.



En este lapso muchos de sus éxitos han sido los más sonados en la radio de México y Estado Unidos y les han abierto las puertas de Estados Unidos, así como de Europa y Asia. Su más reciente sencillo titulado "La cita" se ha convertido en uno de los éxitos favoritos del público y es justo en este momento en que han encontrado en el pico más alto de su popularidad.







Banda Machos con estrellas invitadas, Original Banda Maguey La Estrella de los Bailes y el Grupo Ensamble se presentan el sábado 29 de agosto en la Arena CDMX a partir de las seis de la tarde en el formato de Autoconciertos. Boletos a la venta en el Sistema Superboletos.



PROTOCOLO DE SEGURIDAD:



Todas las áreas de Arena CDMX y Open Air Arena CDMX son sanitizadas antes del ingreso a las instalaciones del recinto. Así mismo, nos regimos por un estricto control interno de protección para resguardar la seguridad de nuestros asistentes y personal.



A continuación, se mencionan las normas del recinto:



• Ninguna persona deberá ingresar si presenta los siguientes síntomas:

• Fiebre o escalofríos

• Tos

• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)

• Fatiga

• Dolores musculares y corporales

• Dolor de cabeza

• Pérdida reciente del olfato o el gusto

• Dolor de garganta

• Congestión o moqueo

• Náuseas o vómitos

• Diarrea

• Se realizará el sanitizado de llantas de los autos a la entrada del recinto.

• Para mayor visibilidad de todos los asistentes, el recinto maneja zonas para autos y zonas de camionetas.

• La lectura del boleto de acceso se realiza sin necesidad de bajar el cristal de tu vehículo.



• Es obligatorio el uso de cubrebocas dentro del recinto.

• Queda estrictamente prohibido a los asistentes bajarse de su auto.

• Si hay necesidad de bajarse al sanitario, deberán evitar tocar cualquier superficie.



• Al ingreso del sanitario se toma la temperatura y se proporciona gel antibacterial.

• Lavado obligatorio de manos antes y después de ir al sanitario.

• Se deberá respetar la sana distancia (1.80m) al hacer fila para el uso de los sanitarios misma que se encuentra señalizada en las instalaciones.

• Se deberá respetar la sección de entrada y salida de sanitarios.

• Es obligatorio el estornudo de etiqueta (toser en la parte interna del codo)

• En el caso de alimentos y bebidas, personal encargado se acercará a tu auto a tomar la orden únicamente prendiendo tus intermitentes.



• El menú puede ser visualizado a través de un código QR que aparece en la pantalla y también es proporcionado por los meseros.

• Se sugiere pagar con tarjeta de crédito o importes exactos.

• Todos los alimentos y bebidas se entregarán en tu auto con la sanidad requerida y empaquetado.



Estamos contentos de recibirlos nuevamente y seguiremos trabajando para poder hacerles llegar shows de calidad cuidando siempre su salud y seguridad.



¡Los esperamos!