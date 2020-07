Banderazo a Construcción de Colector Pluvial en Tenango del Aire

El presidente municipal Roberto Ávila Ventura, acompañado de la titular del Sistema DIF local Johana Fernández Sánchez, Cuerpo Edilicio y administración, así mismo, del director de recursos hidráulicos Raúl Chaparro Valdez, además representante de la Comisión de Agua del Estado de México, Tomas Cortez García director general de gobierno, inician con los trabajos para la construcción del colector pluvial en la cabecera de Tenango del Aire.



La construcción de este colector, que va de la calle 18 de marzo a Cerrada de la Garita, se beneficiará a la población a fin de evitar inundaciones en época de lluvia aprovechando la captación de agua para su beneficio, con una inversión de esta obra de 3 millones 143 mil 206.77 pesos, del contrato CAEM DGIG FID 117 20 CS.



Los vecinos de la zona, el alcalde Ávila Ventura dirigiéndose a ellos les indicó ’sabemos de la urgencia y necesidad de un colector por la cantidad de agua que como ya lo hemos experimentado nos ha causado conflictos cuando el cauce del agua que corre sobre avenida Nacional aumenta el drenaje de aguas negras provocando afectaciones.



El proyecto comenzará donde se encontraba lo que era conocido como la Conasupo en contrapendiente de la Garita y desembocara en el área de la barranca con un diámetro de la tubería de la parte inicial es de 75 cm, después será de un metro de diámetro para su desembocadura; se pretende que esta obra sea duradera por la alta calidad del material, agradezco a los funcionarios por el apoyo que han tenido con nuestra administración, a gobernador Alfredo del Mazo Maza por estar al pendiente de la calidad de vida de los mexiquenses.



Este drenaje pluvial será de gran beneficio, solo le pido a la población su atención y paciencia por los inconvenientes que causará el desarrollo de esta obra, estamos comprometidos de hacerlo de manera rápida a fin de minimizar los tiempos de molestias en los vecinos’ culminó Ávila Ventura.



En su momento el titular de CAEM expreso que este era el primer evento al que asistían, bajo la nueva normalidad quien resalto la representación del funcionario Rafael Díaz Leal secretario de obra pública y representación de la región de los volcanes ante el gobierno estatal, porque es quien está cerca en la zona y es el portavoz de las necesidades ante el gobierno mexiquense.



’Hace un año se hicimos un recorrido en la zona para proyectar esta obra lo que detono en el trabajo que hoy estamos desarrollando, destaco el trabajo del edil para con su gente y su municipio, sobre todo porque no es un edil de escritorio, sino que es visitante frecuente en nuestra oficina por la insistencia del proyecto.



Son beneficios perdurables, seguramente será para 20 o 30 años, sin embargo, lo más importante es la educación civil, el que a gente no tire basura, entre el 30 y 40 por ciento de las inundaciones que se presentan en el Estado de México obedecen a la basura, debemos de fomentar la cultura de no tirar basura en calles y avenidas; todas las obras de infraestructura hidráulica no se ven porque están bajo tierra, sin embargo, la importancia y los beneficios son permanentes para todos, hay mucho por hacer, pero depende del compromiso de la ciudadanía, y autoridades tanto municipales como estatales’ Raúl Chaparro Valdez, así se dio paso al banderazo de inicio de obra.