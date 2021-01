Banderazo a contienda electoral Morena acredita jóvenes profesionistas

Equidad de género en Chicoloapan, al darse banderazo de salida a la contienda electoral local 2021, que, de acuerdo con las encuestas, Morena podría establecer su continuidad en el gobierno municipal.



Asimismo, acreditaron como representantes de Morena Marcos Antonio Godínez Malanco y Rosa María Cruces Pineda, ante el Consejo Municipal; y Brandon Victoria Ríos y Diana Elena Salinas Pineda, ante el Consejo Distrital 05.



En la calle Matamoros de la Cabecera Municipal de Chicoloapan, se instaló el Consejo Municipal y el Consejo Distrital Local 05, y de manera paralela realizaron su sesión de instalación.



Además, por motivo de la pandemia por COVID -19, los Vocales no asistieron a Toluca y en esta ocasión se tomaron protesta a sí mismos y posteriormente, a los consejeros ciudadanos y representantes de partido.



La maestra Cándida Meza Juárez, repitió como Vocal Ejecutiva del Consejo Municipal. Cabe destacar que es la primera mujer que ha ocupado esa posición en Chicoloapan.



Y en el Distrito Local 05 también repitió el Lic. Delfino Pimentel Vázquez. Hasta donde se sabe, Samuel Ríos Reglado, Consejero Estatal de Morena, hizo las propuestas para la representación de su partido, quien optó por ciudadanos con formación profesional y política, y comprometidos con los valores y principios de morena.



Al respecto, fue sobresaliente el papel de Morena a través de sus representantes, quienes leyeron un posicionamiento político, Malanco señaló que ’morena llega a este proceso electoral no solo con propuestas concretas, sino con verdaderos compromisos sociales, con calidad moral, alta confianza de los ciudadanos que no darán un paso atrás’.



Brandon Victoria, expresó que: ’En Morena tenemos claro que el proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el correcto.



Una vez más estará a prueba el desempeño del órgano electoral y tendrá la oportunidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad, si logra posicionarse como un incuestionable árbitro electoral, al conducirse con profesionalismo, autonomía, imparcialidad, legalidad y certeza’.



De los 11 partidos políticos que contenderán, no hubo representantes del PAN, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Redes Sociales Progresistas.



En el aspecto de las coaliciones hasta hoy no se ha registrado ninguna. Hay que recalcar que los partidos enfrentan un año electoral diferente a los anteriores, ya que la pandemia por COVID-19 los pondrá a prueba, debido a las consideraciones sanitarias que los órganos electorales dicten.



Finalmente, los Vocales Ejecutivos exhortaron a los representantes a actuar con solidaridad, responsabilidad y legalidad, para llevar a cabo una elección confiable en aras de fortalecer el sistema electoral y al régimen democrático por medio de la transparencia, imparcialidad y tolerancia.