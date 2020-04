Banxico no decidirá sobre 750 mil millones para Mipymes y no a Grandes Empresas

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, explicó que el Banco Central no decidirá las empresas que recibirán los recursos que liberarán para dar liquidez al sistema financiero.



’No le corresponde al Banco Central distinguir a que empresas o a que tamaño de empresas se van a otorgar estos créditos, podemos ayudar en la vigilancia junto con la Comisión Nacional Bancaria, con la Secretaria de Hacienda y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a tratar de asegurar que se vaya canalizando correctamente. Nosotros nos aseguramos de se canalice bien y que sea suficiente’, dijo Heath en una conferencia virtual.



Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe tener mucho cuidado de que el Banco de México esté destinando recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que pueden ser ocupados para otros ’rescates’.



’No vaya a ser para rescatar a empresas que antes del coronavirus ya tenían problemas financieros, mucho cuidado’, advirtió el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.



Heath señaló en su participación en la conferencia ’El Papel en las Cadenas Comerciales en la Atención de la Crisis’ organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que es importante distinguir lo que sucede ahora de la crisis de 1995 con el Fobaproa un fondo dónde se avaló que el rescate bancario se transformara en deuda pública.



’No son recursos públicos, no estamos tocando las reservas internacionales ni una reserva del banco, no estamos poniendo en riesgo ni siquiera las condiciones financieras del banco, estamos realmente reacomodando liquidez en el sistema, estamos obteniendo recursos no muy líquidos como garantía para darle a la banca recursos líquidos que puedan otorgar a las empresas y personas físicas’, añadió Heath.



Señaló que con la actual crisis es muy probable que el efecto en el PIB sea igual o superior a las dos grandes crisis anteriores que vivió México en 1995 con la crisis tequilera y la de la gran recesión.



La tasa de desempleo seguramente seguirá subiendo, sin embargo, será engañoso y difícil de interpretar, lo que si queda claro es que va haber una cantidad de desempleos, de desfasamiento, pérdidas de ingresos provenientes no solamente por la pérdida de fuente de trabajo, sino de la caída en las remesas como sucedió en la recesión de 2008-2010 que el país tardó en recuperarse en los niveles de seis a siete años, señaló.



’El impacto que debe de preocupar y es el impacto sobre el empleo, estamos viendo que desde principios de 2017 para acá la tasa de desempleo urbano ha promediado por arriba del 4%, estamos con el pico de que pudiera superar el pico de 7.9% que vimos en 2009 o incluso sobrepasar el pico de 10.7% que vimos en 1995 con las crisis tequilera’, explicó.



’Sin embargo aquí hay que tener mucho cuidado y no dejarnos engañar por la dificultad interpretativa de estos indicadores, el desempleo se define como alguien que no tiene trabajo pero que esta buscando activamente uno, si yo pierdo mi trabajo ahorita y no puedo salir por el confinamiento no estoy buscando necesariamente activamente trabajo y por lo tanto quedaré registrado como la población económicamente e inactiva’, agregó Heath. Sheila Sánchez | FORBES