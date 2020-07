UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA JUVENTUD



Por: Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio



Barrios Altos, El Corazón de Pachuca: Capítulo Españita



Tal y como lo prometimos, hoy continuamos con las historias de los barrios y colonias de Pachuca de Soto, debo plasmar en estas líneas, que mi motivación y motor para seguir escribiendo sobre estos temas, es difundir las historias tan valiosas que cuentan las y los líderes sociales, vecinas y vecinos sobre el lugar donde nacieron y crecieron, ya que esas historias deben de ser rescatadas para ser difundidas y con ello generar un acervo cultural de los tesoros que esconden estos maravillosos lugares: sus anécdotas.



En esta ocasión, me congratula escribir sobre el Barrio La Españita, un barrio que, a pesar de que no se encuentra en las partes más altas de los cerros de Pachuca de Soto, es un lugar que, como todos, tiene sus relatos escondidos. Se ubica al principio del Viaducto Nuevo Hidalgo un poco antes del mercado Benito Juárez y Primero de Mayo, justo donde da inicio la antigua carretera a Real del Monte, déjame contarte que su entrada se caracteriza por sus grandes y vistosos arcos.



Cuenta la leyenda urbana que al barrio se le nombró de esta forma porque el fundador del espacio a principios del siglo XIX era un español, así que como quería recordar su natal España, decidió nombrar al lugar ’Nueva España’, pero algunas autoridades se opusieron al nombre porque no les parecía correcto, así que se acordó llamarle pequeña España y fue así como se quedó Españita, porque añoraba su terruño.



La mayoría de los habitantes del barrio trabajaban en la mina de San Juan Pachuca y/o en La Hacienda de Beneficio de Loreto (era donde llegaba el mineral de las minas y lo procesaban para para convertirlo en oro o plata).

Comentan vecinas y vecinos que el verdadero cambio y reestructuración del barrio se dio cuando el gobernador Rossell de la Lama entró en funciones, ya que justo en esa época y espacio se comenzó la construcción del Viaducto Nuevo Hidalgo.



En el pasado, todo aquel que quisiera entrar al Barrio, tenía que caminar por un puente que cruzaba el canal para así llegar a La Españita, y el nombre del barrio estaba plasmado en un arco muy pequeño en un callejón.



El cambio para este barrio vino cuando se cerró el canal y se pavimentó la entrada, quitando los puentes que atravesaban el mismo, también se construyó un gran arco donde a lo alto se escribió orgullosamente el nombre de “Barrio de Españita”



Con cariño recuerdan los apoyos que recibieron del entonces gobernador Guillermo Rossell de la Lama (1981-1987) por lo que en su honor nombraron uno de los dos callejones con su nombre.



Hablar de Españita, es hablar de personajes que han sido efectivos gestores, jueces de barrio y lideres sociales en su comunidad, como lo es Arnulfo Leal, Yolanda Palacios, Elsa Cruz, la familia Hernández Olvera, entre otros.



La Españita ha sido ejemplo de unión y trabajo en equipo, entre los mismos vecinos se cooperaron para levantar una capillita que esta a la entrada del Barrio, así como solicitudes y gestiones para la construcción de su cancha y juegos que recibieron del gobierno municipal anterior al actual.

Sin duda alguna, el mayor orgullo de este emblemático barrio, es la unidad, solidaridad y trabajo de todos, un claro ejemplo de como debemos de colaborar los pachuqueños.



Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio

@brenrivapalacio