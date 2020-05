Bartlett hijo de tigre...leoncito

La gente es muy envidiosa con quienes les va bien

No soportan que a un junior le den contratos millonarios

Acapara ventas al gobierno y las hace más caras



Tendríamos que hacer una advertencia, igual que lo hacen en la televisión cuando va a empezar algún programa diciendo que este puede tener contenido con imágenes y escenas no aptas para menores de edad o personas inocentes, así nosotros tenemos que avisar que esta columna puede parecer con un alto contenido irónico y sarcástico.



La verdad es que creemos que hay mucha gente envidiosa, que no soporta ver el éxito de una persona, porque de inmediato se ponen verdes del coraje y hasta le hacen un meme y lo publican en las benditas redes sociales.



Si por eso no es casualidad que la envidia se encuentre entre los siete pecados capitales: lujuria, ira, soberbia, envidia, avaricia, la pereza y hasta la gula.



No se explica de otra manera, el hecho de que a un joven emprendedor, trabajador y honesto, le vaya muy bien en sus negocios, porque de inmediato lo empiezan a cuestionar.



Resulta que la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, -si amable lector, se trata del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, en este gobierno de la Cuarta T, es un próspero empresario que consigue contratos millonarios de las dependencias.



Como se recordará el señor Manuel Bartlett se hizo famoso por la caída del sistema electoral de votaciones cuando era secretario de Gobernación y más recientemente, ya en la actual administración federal de la inmaculada Cuarta T, también fue acusado de tener millonarias propiedades, lo cual quedó en el archivo de las envidias, con una simple declaración-aclaración de que no es por actos de corrupción -que merecerían ser castigados- sino que son del peculio de su querida esposa… Y tan tan, se acabó el escándalo.



Pero como dicen que hijo de tigre pintito, resulta que su cachorrito Leoncito Manuel Bartlett, es un joven brillante y trabajador, como hay muy pocos, porque pese a que se diga lo contario, de que lo que abundan son los ninis, sí esos que ni estudian ni trabajan.



Bueno pues desde el pasado 1 de mayo, todavía día del trabajo en el mundo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una Asociación Civil a la que el presidente López Obrador acostumbra señalar como parte de los opositores conservadores del pasado, publicó que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por Covid 19.



Luego de la denuncia publicada, la Secretaría de la Función Pública tuvo que abrir un expediente sobre la adquisición que hizo el IMSS, de 20 ventiladores pulmonares a la empresa Cyber Robotics, los más caros que ha comprado el gobierno federal para atender la pandemia por Covid-19.



Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto pagado por el gobierno federal, desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.



Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez aclaró en la red social Twitter que el proceso de compra fue ’legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida,’ pero además señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.



Pero eso no es todo, si no fuera suficiente negocito con la venta millonaria que hizo al IMSS, el periodista Carlos Loret de Mola, en su columna en el Washington Post, dio a conocer que son siete los contratos que ha conseguido León Manuel Bartlett Álvarez a el gobierno federal por su próspera empresa Cyber Robotics Solutions -con nombre en inglés porque seguramente el cachorrito fue a estudiar administración de empresas en el extranjero- tiene asignados contratos por hasta 162 millones de pesos.



Para que luego no se pregunten como le hizo el jijo del director de la Comisión Federal de Electricidad para convertirse en multimillonario.



Pero si a estas alturas del partido, ya se le derramó la bilis, no se preocupe, porque ya el mismísimo presidente López Obrador en su conferencia mañanera, dijo y aseguró que como en su gobierno no hay corruptos, ya ordenó a la Secretaria de la Función de la Pública que investigue a fondo la asignación de ese contrato de la empresa del joven talentoso y brillante Bartlett Álvarez.



"Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad’ fue la orden sentencia.



Habrá que esperar, para ver si se llega a descubrir que hubo tráfico de influencias, actos de corrupción, favoritismos -como se hacía en el pasado, pero ahora ya no he- o si simplemente va a ser suficiente la aclaración en Twitter del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad para que se concluya que aquí no pasa nada.



Contáctanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.



En Twitter: @bitacoraveracru



Página web: http://bitacorapolitica.com.mx



Blog: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es