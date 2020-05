Bartlett y la "corrupción en la 4T"

*Contrato por más de 160 mdp logra el hijo de Bartlett sin licitación alguna ¿y la corrupción?

*Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, con más contagios de Covid -19 en el Edomex

*Las funerarias no se dan abasto y hornos crematorios insuficientes en CDMX y Edomex

*El desempleo va creciendo, 800 mil personas ya no tienen trabajo y los que faltan



El hijo de Manuel Bartlett, ’uno de los funcionarios más polémicos del gobierno federal’, ha obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal, con lo que suma un total 162 millones de pesos. el contrato que adquirió recientemente León Manuel Bartlett Álvarez con el IMSS, por la compra de ventiladores para pacientes con Covid-19, no fue el único, tiene otros contratos con el Ejército, la Marina y el ISSSTE. El pasado 30 de abril, Bartlett Álvarez recibió, a través de su empresa Cyber Robotics, un contrato por 94.4 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin licitación, para proveer equipo de ’ultrasonido torácico (portátiles de mesa) para tórax y pulmón’, existen dos contratos más con el ISSSTE, ambos sin licitación, por montos de 275 mil pesos por la ’adquisición de material radiológico -fotográfico y productos químicos-’ y 65 mil pesos por la ’adquisición de termómetros’. Con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Bartlett Jr. tuvo un contrato más por 23.4 millones de pesos, el cual entró en vigor el 1 de enero y tampoco hubo licitación de por medio; este fue por la ’Contratación del servicio de mantenimiento integral plurianual ’2020-2023’. Lo anterior nos viene demostrando que en muchas ocasiones la dependencia federal encargada de las compras no está haciendo licitación pública con los diversos proveedores. Son miles de millones los que hay en juego, precisamente para lograr ser considerado proveedor de la actual administración federal, piden muchos requisitos, estar al corriente de sus impuestos, etc. Pero aquí estamos viendo que no hay dichas licitaciones y todo va precisamente por encargo directo y eso lo iremos viendo con otras dependencias y por encargo de otros funcionarios federales. Lo que menciona el presidente AMLO en sus discursos de que ¡SE LUCHARIA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD! Solamente son palabras y los negocios que hacen los políticos de la 4T ’por debajo del agua’, serán lo más normal ’al fin lo hicieron los funcionarios federales de anteriores administraciones y nadie les dijo nada’.



Varias ocasiones el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza ha reconocido que es en tres municipios del Valle de México, está un 80 por ciento de los contagios de la pandemia de coronavirus y estos son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan; estos son los más poblados del país, precisamente por más de 20 millones de habitantes que hay sumando a la CDMX, es dónde mayor atención debe poner tanto el gobierno capitalino como el mexiquense. Tanto la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum como el gobernante mexiquense, han mencionado que tienen el número de camas suficiente para dar atención a los enfermos de este virus; pero viendo las estadísticas y la realidad que estamos viviendo, ya los nosocomios públicos están colapsados, resultado insuficientes por la gran cantidad de enfermos.



Ahora se han tenido problemas en Tlanepantla dónde un hospital del IMSS tuvo un gran número de contagiados y en un principio el mismo titular del Seguro Social Zoe Robledo, trató de ocultar la realidad. En días recientes en el Hospital General de Las Américas en el municipio de Ecatepec, tuvo actos de violencia, dónde familiares de enfermos trataron de entrar por la fuerza al no tener en varios días ninguna información y cuando llegaron vieron una triste realidad; cadáveres en bolsas de plástico, una de las personas que entró, abrió una de dichas bolsas y vio el cuerpo de su hijo que había fallecido unas horas antes por Covid-19 la desesperación y el coraje de estas personas en la cuál tenían mucha razón. NO LES AVISARON DEL FALLECIMIENTO DE SUS ENFERMOS, esto lo podemos calificar como una tropelía por parte de las autoridades hospitalarias. Ahora bien, la forma en que tenían los cadáveres en unos pasillos, abandonados, etc.



Como siempre sucede las autoridades en este caso del Instituto de Salud del Estado de México, (ISEM) cuyo titular Gabriel Oshea Cuevas, donde siempre manifestó que no había problema alguno en los hospitales y clínicas del sector público, pero la realidad ahí está; todo precisamente por la falta de información que se ha tenido desde que comenzó esta pandemia., la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista Rodríguez, señaló que el personal médico y de enfermería del hospital de Nezahualcóyotl, La Perla exigen la destitución del director general, Martín Rosales Bahena, de la Jefa de Enfermeras, Santa Muñoz Olmedo y del Líder Sindical Taps Técnico en Atención Primaria de la Salud, Ramón Alvarado Pérez, por su negligencia y falta de ética profesional para proteger la salud de sus trabajadores ante la pandemia, al negarles el Equipo de Protección Personal (EPP).



Actualmente ya van 10 integrantes del personal médico infectados en dicho nosocomio De acuerdo con la legisladora del PRD, el domingo 3 de mayo se registró la segunda muerte del personal por contagio de Coronavirus se trató de la enfermera, Estela Hernández Cruz, de 33 años de edad que laboraba en la guardia B.La enfermera denunció la falta de equipo y la calidad del mismo. El pasado 9 de abril, la primera víctima por contagio fue el jefe de urgencias de La Perla, Miguel Ángel Girón Guzmán, Ahora incluso el gobernador Del Mazo señaló que para evitar mayores problemas por la inseguridad de que existan manifestaciones violentas como la sucedida en Las Américas, se decidió que la Guardia Nacional se hará cargo de la seguridad en los 41 hospitales que están atendiendo problema del coronavirus.



Otro aspecto que tiene pendiente el gobierno estatal. brindar todos los implementos que requiere el cuerpo médico y enfermería para poder seguir al frente de todos los enfermos de Covid-19, ellos están arriesgando su vida. Ojalá que les cumplan, porque resulta imposible que sigan trabajando de ésa manera.



’Las funerarias están al borde del colapso los crematorios se saturaron y nosotros no podemos recoger un cuerpo sino ahí donde incinerarlo. No tenemos bodegas donde retenerlos y tampoco eso es lo recomendable’, dijo David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de CDMX, organización que agrupa a más de 450 funerarias: en la ciudad hay 22 hornos crematorios. De esos 16 son particulares y pertenecen a las grandes cadenas funerarias, los 6 restantes son del gobierno local y son utilizados por el resto de las funerarias. Con el crecimiento de la pandemia, ante la demanda de cremaciones esta infraestructura quedo rebasada. Cremar un cuerpo costo 20740 mil.

’Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 en México’, publicado por Secretaria de Salud el pasado 21 de abril de 2020, alerta que México debe prepararse para un ’incremento súbito de muertes por coronavirus COVID-19 ya que es posible que no se cuente con espacios y servicios funerarios suficientes para la disposición final del cadáver en un tiempo razonable’.



En el documento, se explica que las autoridades deben prever que, en un corto tiempo, se puede requerir de un mayor número de espacios para resguardo y disposición final de los cadáveres, tales como cámaras frías, crematorios y espacios para inhumación, que en caso de no estar disponibles provocaría mayor tiempo de resguardo de los cuerpos, afectación a la familia y riesgo biológico para las personas encargadas del manejo del cadáver en las unidades de salud, servicios forenses y funerarias’.



Cuando está plenamente identificado, puede permitirse el acceso solo a dos familiares y/o amigos más próximos, quienes no deberán establecer contacto físico con el cadáver, ni tocar o besar el cuerpo, ni tener contacto con las superficies o el entorno que pueden estar.



Las pérdidas económicas simplemente por los festejos del Día de las Madres, será mayor a los 50 mil millones de pesos, manifiestan los diversos dirigentes de comerciantes organizados y ambulantes del Vallemex, todo provocado por la pandemia de coronavirus; han cerrado plazas comerciales, pequeños comercios que no son primordiales y solamente están abriendo tiendas que venden productos de primera necesidad, restaurantes, pero solamente que vendan alimentos para llevar. Pero aunado a lo anterior también está incrementándose el número de desempleados que lleva en los dos últimos meses 800 mil personas que pierden su trabajo, en diversos sectores, como es comercio, turismo, construcción, etc. hay que ver cómo sobrevivir a este fenómeno y ser creativos para obtener ingresos.



Los créditos que han otorgado tanto el gobierno federal por 25 mil pesos y el gobierno estatal con mini-créditos que van de los 4 a los 15 mil pesos, dizque como apoyo a las micro y pequeñas empresas no han servido absolutamente de nada y peor aún, ahora tienen una deuda más las familias que deberán pagar en los próximos tres meses.



Mucha gente sobrevive por las tarjetas de crédito y ¿después que pasará? Para cualquier crítica hacia esta columna puede dirigirse a la página web: http://www.xn--einformadoranalitico-36b.com/ o al correo electrónico [email protected] en Twitter: @aynanita todos serán contestadas. Para escuchar o ver ’Comentarios del ¡Ay Nanita! por internet en las siguientes direcciones: www.radiomex.com.mx de lun-vie de 16-17 hrs y en www.tvmex.tv los viernes de 20.00 a 20.30 hrs con Carlos Gómez Camacho; www.radioexpresion.com.mx de lun-vie-14-15 hrs con Manuel Aparicio; www.relax1045f.m. en ’Micrófono Abierto’ de lun-vie 12-13 hrs con Froylán Jiménez y por la tarde en la ’Troca del Oriente’ de lun-vie 16-17 hrs; www.omvradio.com.mx los jueves de 11-12 hrs en ’Horizonte Mexiquense’ con los periodistas Luis Miguel Loaiza y Antonio Yáñez y su servidor La Columna del ¡Ay Nanita! está registrada en INDAUTOR.