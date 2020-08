¡Basta de cinismo electoral!

A escrutinio financiamiento político

Programas sociales sin remitente

Regalos sin logos de candidatos

Dinero sucio castigado con cárcel





La mente humana es limitada, pero la estupidez humana es ilimitada

Wilhelm Steinitz, ajedrecista checo







En el noticiero que conduzco en MVS Radio, entrevisté al nuevo consejero del Instituto Nacional Electoral, Uc-Kib Espadas Ancona, sobre la agenda del INE para los próximos años y puso el dedo donde le duele a los partidos políticos: el dinero.



Durante los últimos 30 años, el crimen organizado se dio a la tarea de atrapar a políticos regionales y estatales, mediante la compra de las voluntades de quienes aspiraban (y aspiran) a puestos de elección popular. Dinero del crimen, de evasión de impuestos o de intereses que no son transparentes, se destina para algunos procesos electorales.



El objetivo, como dijo el consejero del INE, es evitar que las elecciones las gane el dinero. Es claro que el instrumento que tiene el partido en el poder está en el dinero que se reparte en programas sociales y, por ese motivo llevan ventajas obvias.



En México, el pueblo es agradecido, sin duda alguna, y a quien le da una cubeta o dinero en un programa social, lo apoyan. Por eso, llegan políticos como Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública (que debe vigilar el manejo honesto de los recursos públicos) Eréndira Sandoval, uso recursos del programa social para adultos mayores, para impulsar su candidatura al gobierno de Guerrero.



Los ancianos repitieron, como les pedía el director de dicho programa Bernardo Aguilar Burgos, que quien les daba el dinero de ese programa social producto de nuestros impuestos, era Amílcar Sandoval.



Así se manejan esos programas sociales. Pero, van desde dinero hasta apoyos de otro tipo. Por ello, es importante el legislar al respecto.



Aunque la clase política tiene temor que se le coloquen candados a los programas sociales, muchos promotores de partidos políticos o candidatos se dan a la tarea de usufructuar con la pobreza y la miseria de las mayorías, para comprar sus voluntades.



Deben imponerse medidas drásticas. Cárcel a quienes usen con fines electorales los programas sociales. Ni a nombre de un Presidente, ni de un gobernador, ni de un legislador, ni mucho menos de un candidato. Los sobres no deben ir membretados con el nombre de ninguna dependencia, ni organismo gubernamental de la federación, estado o municipio. Además, si se regala un lápiz, una cubeta o un tortillero, no debe llevar el nombre de un candidato, un partido o una alianza. De esa manera se evitaría el mensaje subliminal para votar en favor de un aspirante a puesto de elección popular.



Claro, todo ello, además de medidas drásticas para que ningún candidato reciba dinero de la delincuencia o de grupo de poder. Hacer equilibrada cada una de las campañas y, especialmente, evitar que se conviertan en representantes populares, donde toman decisiones por todos los mexicanos, aquellos que aspiran a obtener beneficios para sus negocios lícitos o ilícitos.



Esto mueve a la clase política por que empieza a temblar. Tendrían que llegar a los puestos de elección popular, sólo aquellos que tengan los méritos necesarios o, en el último de los casos, la suerte de tener la simpatía de los electores.



Quizá esté soñando despierto, pero ese sería el ideal, como ocurre en otras naciones donde también se dan programas sociales, pero nunca se les pone el sello de un gobierno, ni de un partido o candidato. En Dinamarca, quien recibe un programa social vota, pero nunca lo hace bajo coacción de un regalo que cínicamente roba su autoría un político.



PODEROSOS CABALLEROS



RAMÍREZ AGUILAR: Se acerca el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y los temas en la agenda legislativa causan relevancia para la sociedad, en momentos de la crisis sanitaria que vivimos en el mundo a consecuencia del Covid. Hay temas pendientes y nuevos que el Senado y de ellos nos platicará el senador Eduardo Ramírez Aguilar, miembro de la Junta de Coordinación Política y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Las reformas en materia de justicia y la legislación sobre la mariguana, entre otros temas, son los pendientes que serán discutidos y aprobados en el siguiente periodo ordinario de sesiones. En la base a la experiencia del senador Ramírez Aguilar, existe la certeza que en el concierto legislativo se lograrán los acuerdos políticos, consensos pues, para avanzar en las herramientas que necesita la sociedad para lograr niveles de bienestar.



SONORA: La gobernadora Claudia Pavlovich anunió el inicio de operaciones de BD Medical en Hermosillo. En Sonora, hay 26 empresas distribuidas en siete municipios, que fabrican dispositivos médicos, las cuales generan 17 mil 240 empleos, detalló la titular del Ejecutivo estatal, y añadió que BD Medical, actualmente, tiene dos plantas en Nogales, las cuales generan en conjunto 4 mil 721 empleos. El proyecto de la unidad de Medication Delivery Solutions en Hermosillo, generará mil 600 empleos.



SPORTWAY: Club SPORTWAY, la oferta deportiva de GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, se integró a la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGyC), en apego a los lineamientos de la Secretaría de Salud. dicha asociación, respalda a las firmas más importantes del país como 9Round, Sport City, Nelson Vargas, SmartFit, Any Time Fitness, Family Fitness, Fit Spot, Sports World, entre otras, por lo que Clubes SPORTWAY y Círculo San Ángel se posiciona como una de las ofertas que cubren con todos los estándares que establece la Secretaría de Salud y su amplia gama de actividades deportivas, incluye beneficios para todos los integrantes de la familia, sin excepción. Sus sucursales ubicadas en Atizapán, Cancún, Cuautitlán, Mérida, Metepec, Puebla y Veracruz, Ciudad de México y Perú cumplen desde ya, con solución de alcohol al 70% a disposición de los usuarios y staff en cada área del gimnasio. En áreas húmedas, se tiene desinfectante para uso antes y después de ocupar las regaderas y baños, entre otras medidas.



RESPONSABILIDAD SOCIAL



TOUS, la marca española de joyería y accesorios líder en el segmento del lujo asequible, bajo el liderazgo de Alba Tous i Oriol y Rosa Tous, se convierte en miembro certificado del Responsible Jewellery Council, el organismo que establece los estándares de ética empresarial y cadena de suministro responsable en la industria joyera y relojera de todo el mundo, tras superar un proceso de auditoría que reconoce la apuesta de TOUS por la sostenibilidad de forma transversal.







