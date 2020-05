Batalla campal entre policías y campesinos.

Orizaba, Ver.- Al menos 30 detenidos y daños materiales incuantificables en aproximadamente 50 vehículos que se hallaban estacionados en las cercanías del Centro Integral de Procuración de Justicia dejó el enfrentamiento entre pobladores de Loma Grande, Mariano Escobedo, y elementos policiacos estatales y municipales.



Los hechos se registraron el pasado domingo. El problema detonó cuando un habitante arrojó una piedra a los informados y estos respondieron a la agresión.

Lamentablemente, en la reyerta hubo mujeres que llevaban a sus hijos y los usaron como escudo para que no fueran agredidos. En la trifulca fueron detenidos varios líderes del movimiento entre ellos, el ex alcalde de Mariano Escobedo, Ramiro Páez Muñoz y su esposa; el ex regidor y líder social Horacio Brenis Ávila entre otros.



Muchos lamentaron que los pobladores hayan provocado a los policías, si sólo faltaban dos horas para que el inculpado saliera con la orden de estar en arraigo domiciliario.