Batman, de superhéroe a simpatizante de protestas en EU

La noticia que ha conmocionado al mundo en las últimas horas fue la forma en la que manifestantes pro-Trump irrumpieron el Capitolio durante las protestas de Washington. En medio de horas de tensión, el congreso logró continuar con la sesión en la que ratificaron a Joe Biden como el nuevo presidente de EU. Ante este panorama, los usuarios de redes sociales se mostraron activos, viralizando con ello varias imágenes del suceso. Sin embargo, una de las más inesperadas por su extrañeza fue la de un hombre disfrazado de Batman caminando supuestamente durante la manifestación. ¿Batman acudió al Capitolio? ¿Las imágenes son falsas? Fue a través de Twitter en donde las imágenes de Batman -supuestamente- en medio de la protesta de fanáticos de Donald Trump se hicieron virales. En el video se puede ver a una persona disfrazada como el superhéroe caminando supuestamente a los alrededores del Capitolio. Sin embargo, no corresponden a la protesta del día de ayer. ’Tenía muchas expectativas en este 2021, pero lo de Batman llegando a salvar el Capitolio no lo vi venir’, escribió un tuitero que difundió el video.



Batman no estuvo en el Capitolio Sin embargo, a pesar de que la mayoría asegura que 'Batman' estuvo en el 'asalto al Capitolio de EU', en realidad las imágenes corresponden a las protestas que se llevaron a cabo a mediados de mayo del 2020 por la muerte de George Floyd. Las imágenes de Batman se han vuelto virales en redes sociales y han generado múltiples reacciones.