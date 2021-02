Bayern Múnich Business: aceitada maquinaria del panzer futbolístico

+Está valuado en más de 60 mil millones de pesos



+ Y pasa el balón entre Adidas, Audi y Allianz, los ‘gigantes’ detrás de su economía



+Empresas trasnacionales soporte financiero de sus logros



+El equipo mexicano está valuado en $1,447 millones



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Tigres –valuado en 1,447 millones de pesos, cuarto mejor cotizado de Liga Mx de los 18 equipos que la conforman– no sólo se enfrentará a una aceitada maquinaria deportiva, sino también económica: panzer de negocios. Su rival en la final del Mundial de Clubes 2020, Bayern Múnich, es el cuarto equipo de futbol más valioso del mundo tasado en 3,024 millones de dólares –poco más de 60 mil millones de pesos–.



Y están respaldados por tres poderosas empresas globales, referentes en su rubro: Adidas, Audi y Allianz.



Dichas marcas están involucradas directamente en la posesión del equipo con un 8.33% de participación para cada una (25% entre las tres); el restante 75% pertenece a Bayern München eV, el consejo de supervisión del club que se conforma de nueve miembros y que es dirigido por Herbert Hainer, ex CEO de Adidas.



De acuerdo al ranking ‘Las mejores marcas globales 2020’ de Interbrand, las tres marcas accionistas del Bayern Múnich se encuentran en el Top 50 de las más valiosas del mundo: Allianz, en la posición 39 con un valor de marca de 12,935 millones de dólares (hace 10 años valía 4,904); Audi, en la posición 44 con un valor de 12,428 millones; y Adidas, en el lugar 50 con un valor de 12,070 millones.



Las tres se encuentran valuadas por encima de marcas como Sony, Nissan y Santander, además de que son líderes en sus respectivos rubros: Adidas es la segunda más importante en la categoría de bienes deportivos, Allianz es la tercera en cuanto empresas de servicios financieros y Audi es la octava entre las industrias automotrices.



A nivel mundial, Bayern es cuarto lugar en valor de marca con 392 millones de dólares, cuarto lugar en valor comercial con 1,339 millones, quinto lugar en mayor generación de ingresos durante un día de partido (hasta antes de la pandemia) con 478 millones y genera 814 millones por derechos de transmisión.



Estas cifras, según el más reciente ranking de Forbes, lo colocan como la organización deportiva número 24 más poderosa en el mundo. Por encima de instituciones de NFL como los Green Bay Packers o los Pittsburgh Steelers, además de otros clubes de Grandes Ligas y NBA como los Mets de Nueva York y Los Ángeles Clippers.



La administración del Bayern va más allá de la obtención de ingresos, ya que también se han convertido en un modelo de negocios en los mercados de transferencias.



De 2015 a la fecha, el conjunto alemán ha invertido 441 millones de euros en fichajes, siendo el ‘grande’ de Europa con menos gastos en este sentido, por debajo de los 655 del Real Madrid, 952 del Barcelona, 972 del Manchester City y 996 de la Juventus.



Jugadores de nivel selección como Robert Lewandowski, Leon Goretzka y Alexander Nübel llegaron al club sin costarle un solo centavo mediante transferencia libre, mientras que otros como Manuel Neuer y Alphonso Davies fueron transferidos en ‘gangas’ de 30 y 10 millones de euros, respectivamente, y han llegado a alcanzar cotizaciones entre los 45 y 80 millones.



Según el reporte de octubre de 2020 del Fondo Monetario Internacional, Alemania es la cuarta mejor economía del mundo sólo por debajo de Japón, China y Estados Unidos, mientras que México es 16.



En cuanto a ligas, la Bundesliga es la cuarta más valiosa del mundo por debajo de la Premier League (Inglaterra), la Serie A (Italia) y LaLiga (España), costando casi seis veces más que la Liga MX, con 3,800 millones de euros de diferencia entre ellas.



Otras marcas patrocinadoras son T-Mobile, DHL y Goodyear, quienes participan en el 55% de los ingresos que tiene el club anualmente. La organización Bayern Múnich incluye equipos de otras disciplinas deportivas como basquetbol, handball, ajedrez, bolos, tenis de mesa y gimnasia con más de 1,100 integrantes.



En el resto de la dirigencia del equipo de futbol se encuentran ex jugadores como Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rumnenigge, Hassan Salihamidzic, Oliver Kahn y Kathleen Krüger, considerada la mujer ’más poderosa de la Bundesliga (calificada así por la propia liga)’, quien ha ocupado el cargo de manager durante los últimos ocho años, en los que el club ha ganado 23 títulos.



El título número 24 sería el Mundial de Clubes Qatar 2020, que significaría la segunda estrella en este certamen en la historia del club, ya que en 2013 también lo ganaron frente al Raja Casablanca (Marruecos), campeón de África.



(Con información del diario El Economista)