BDAN otorga crédito para proyecto de transporte público en la zona fronteriza de México

El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y Value Arrendadora firmaron un primer contrato de crédito por hasta $155.4 millones de pesos bajo el Programa Vehicular de Value Arrendadora para el Transporte Público en México, que se espera mejore el parque vehicular de transporte público y de personal en las zonas urbanas dentro de la franja fronteriza norte de México y contribuya a la reducción de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero.



El programa tiene un costo total de $613.3 millones de pesos destinados a la realización de operaciones de arrendamiento o financiamiento de hasta 223 vehículos con tecnologías más limpias. El BDAN participará en el programa al otorgar recursos de crédito a Value Arrendadora a través de varios contratos para el fondeo parcial de los vehículos objeto de dichas operaciones por un importe total de hasta $521.3 millones de pesos.



El programa consta de dos etapas. La primera etapa, que corresponde al primer contrato de crédito por hasta $155.4 millones de pesos, comprende el fondeo parcial de una operación de arrendamiento entre Value Arrendadora y el Gobierno del Estado de Nuevo León para el uso de 63 autobuses a gas natural que cumplen con la norma oficial mexicana vigente NOM-076-SEMARNAT-2012 y que serán utilizados para la ampliación del servicio de transporte público en la zona metropolitana de Monterrey.



Para los 160 vehículos restantes, que corresponden a la segunda etapa, se promoverá el uso de las tecnologías más limpias que se encuentren disponibles en México, tales como vehículos eléctricos, a gas natural o a base de diésel de ultra bajo azufre, los cuales deberán cumplir o superar las normas de emisión mexicanas y ser susceptibles de utilizarse en la región.



’El proyecto ofrece avances importantes en la movilidad urbana de la región al reducir emisiones y mejorar la calidad del servicio al ser una opción de transporte cómodo, seguro y rápido para el mercado existente’, informó Calixto Mateos Hanel, Director General del BDAN, y agregó ¨nos complace participar con Value Arrendadora para contribuir al uso de tecnologías más limpias para mejorar la calidad del aire y propiciar un cambio modal de otros medios de transporte menos eficientes en las zonas urbanas de la frontera¨.



Se espera que el proyecto genere beneficios al medio ambiente y a la salud humana relacionados con la reducción de emisiones contaminantes al ofrecer vehículos que cumplen o exceden los límites de emisión establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En comparación con las tecnologías antiguas de diésel que suelen utilizarse en las principales ciudades de la región fronteriza mexicana, se estima que el uso de los 223 vehículos nuevos reduzca las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 48 toneladas métricas/año; partículas con diámetro menor a 2.5 micrómetros (PM2.5) en 0.6 toneladas métricas/año y emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 1,756 toneladas métricas/año.



*El BDAN es una institución financiera establecida y capitalizada en partes iguales por los gobiernos de México y Estados Unidos, con el propósito de financiar proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de su frontera común. Como institución pionera en su campo, el Banco trabaja para desarrollar proyectos sustentables desde un punto de vista ambiental y financiero, con amplio apoyo comunitario, en un marco de colaboración y coordinación estrechas entre los dos países.