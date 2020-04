Beatriz Gutiérrez Müller

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 11 marzo, 2020.-Es una escritora, periodista e investigadora mexicana. Está casada con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque no funge como primera dama de México puesto que fue suprimida esta figura



Trayectoria



Gutiérrez Müller nació en Ciudad de México, hija del mexicano Juan Gutiérrez Canet y de Nora Beatriz Müller Bentjerodt, una chilena de ascendencia alemana. Se graduó en comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla en 1998, con una tesis sobre Regulación del uso de los medios de comunicación en leyes electorales federales y tiene una maestría en literatura iberoamericana por la misma universidad de 2002 realizando el trabajo sobre El arte de la memoria en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Además es doctora en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana



Después de su graduación, trabajó como periodista para El Universal mientras vivió en Puebla.



Entre 2001 y 2002 fue directora de Difusión en el gobierno de Ciudad del México mientras estaba al frente Andrés Manuel López Obrador como Jefe de gobierno de Ciudad de México, momento en el que se conocieron. En 2006 se casaron.



Ha sido periodista, ha dado clases en distintas universidades y ha publicado varios libros casi siempre de temas históricos o filosóficos. Su primera novela fue publicada en 2011, Larga vida al sol (Planeta).



En la actualidad es Investigadora nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En diciembre de 2019 fue acreditada como investigadora A de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.



Supresión de la figura de primera dama



Gutiérrez Müller anunció que no sería primera dama y anunció la supresión de esta figura protocolaria sin funciones ni responsabilidades concretas. Tradicionalmente la primera dama preside el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que dejará de depender de Presidencia y pasará a depender de la Secretaría de Salud del gobierno federal. "Tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente; pongamos fin a la idea de la primera dama porque en México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda" señaló en un acto electoral. Aseguró que quiere "servir a México en todo lo que pueda", pero que su prioridad pasa por seguir siendo profesora universitaria, investigadora y escritora. Es la primera vez que la esposa de un presidente de México tiene un doctorado