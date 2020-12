Beatriz Mojica asiste a la asamblea informativa de Morena

www.guerrerohabla.com



30 de noviembre de 2020. Ayutla de los Libres, Gro.-Beatriz Mojica, aspirante a la gubernatura asistió a la asamblea informativa de Morena en Ayutla de los Libres presidida por el Senador Salomón Jara, delegado del CEN en Guerrero.



Beatriz Mojica llamó a la unidad y al diálogo en la izquierda "Le urge a Guerrero estar en la cuarta transformación, pero eso lo vamos a lograr en unidad porque el pueblo pide que no quiere ver peleando a la izquierda" mencionó.



Dijo que se debe entrar a un proceso de reconciliación en la izquierda y con el pueblo de Guerrero, "el objetivo es uno, lograr que la Cuarta Transformación llegue a todos los rincones del estado".



Por su parte el Senador Salomón Jara habló de la importancia de Guerrero en el acompañamiento a la políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, además que desde su representación como delegado del CEN no le cerrará las puertas a nadie, ofreció "dar toda nuestra capacidad, interés y amor para que haya la mayor unidad y relación fraterna entre compañeras y compañeros en Guerrero" mencionó.



Inició el viernes su visita a los 9 distritos y concluye el martes en Zihuatanejo en donde ha llamado a la unidad e invitado a todos los aspirantes a no dar golpes bajos ni descalificaciones, "estamos en un movimiento con principios y valores" mencionó el delegado.



Finalmente informó que la encuesta se realizará dentro de 15 días y en pasados días en reunión con la dirección nacional de Morena las y los aspirantes firmaron un acuerdo de unidad en donde se van respetar los resultados y se van a sumar a quien gané la medición.