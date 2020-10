Beatriz Mojica llama a la población guerrerense a vacunarse contra la influenza

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo de los Bravo, Gro. 20 de octubre de 2020.-Beatriz Mojica Morga acudió este martes con su hijo Leonardo al Centro de Salud Alameda en Chilpancingo de los Bravo para vacunarse contra la influenza, e invitó a toda la población guerrerense hacerlo, principalmente a las niñas y niños menores de 6 años y adultos mayores a fin de evitar este padecimiento.



Llamó seguir con las recomendaciones para esta temporada, como: incrementar el consumo de vitamina C, proteger a las niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores y mujeres embarazadas, usar cubrebocas, así como el constante lavado de manos.



El pasado 1ro de octubre las autoridades sanitarias dieron inicio formal a la campaña de vacunación contra la influenza estacional.



Cabe mencionar que en días pasados el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que aproximadamente 87% de las personas que fallecieron por influenza no tenían antecedente de vacunación.



Finalmente, Beatriz Mojica recordó que la temporada de influenza se da entre los meses de octubre a marzo, de acuerdo con reportes de las autoridades sanitarias del país, por lo que llamó a no bajar la guardia y seguirse cuidando.